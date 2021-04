Vrbětice ONLINE: „Útok na zboží“ vmetli Babišovi Petříček i opozice. Mluví o ruském teroru

K samotnému vyhoštění českých pracovníků ambasády Hamáček ještě uvedl: „Dostali se do velmi složité životní situace. Museli ze dne na den opustit svůj život, rodiny tam žily, bydlely, rodiny si chtěly vzít domů i například své domácí mazlíčky. Dostal jsem informaci, že jsem se mohl nejen účastnit přistání letadla, ale i poslední auto překročilo ruské hranice.“ Směrem k 18 vyhoštěným Rusům pak uvedl: „Ti, co měli co tajit, ti odletěli tím iljušinem.“

Hamáček reagoval také na dotaz, zda nemohlo být Česko ve svém postupu tvrdší. „Něco je teorie, něco realita. Ze začátku jsme se chovali standardně, pozval jsem si velvyslance, dali jsme mu napít, řekl jsem mu, jak to bude, dali jsme mu 48 hodin. Oni to udělali tak, že si našeho velvyslance předvolal ředitel odboru a sdělil nám 24 hodin na vystěhování,“ zmínil vicepremiér a dodal: „Já to u nás zkrátit už nemohl, to by nestihli a byli tu ilegálně. Choval jsem se slušně. Musíme to fázovat, dnes přišel Rosatom, to je také nepotěší. A v dalších dnech se budeme bavit dál včetně toho, že je pošleme domů všechny.“