Terorismus, má jasno o výbuchu ve Vrběticích Vystrčil. Od Senátu to schytal i Zeman

Za akt terorismu označují zástupci horní i dolní parlamentní komory podíl ruských agentů na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se navíc rozčílil kvůli mlčení prezidenta Miloše Zemana, který se ke kauze chce vyjádřit až za týden. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle předsedy Senátu iniciovat v NATO a EU společný postup proti narůstání ruského vlivu.

Zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích nazdvihlo celou politickou obec. Zatímco na adresu českých bezpečnostních složek se ozývají poklony, na adresu nejvyšších vládních činitelů se snáší obrovská kritika. A především pak na ministra vnitra a dočasného ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka (ČSSD) a také na prezidenta Miloše Zemana.

Vystrčil: Akt terorismu

„Pokud se toto prokáže, musíme považovat počínání ruské tajné služby za projev agrese a nepřátelství. Lze to označit jako akt státního terorismu,“ reagoval na kauzu Vrbětice na mimořádném briefingu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Dlouhodobě na to nebezpečí upozorňujeme a včera jsme se dozvěděli z úst premiéra a ministra vnitra, že ta upozornění nejsou a nebyla planá,“ hřímal Vystrčil a konstatoval, že by měla česká vláda přijít se sebevědomou a efektivní reakcí. Očekává i reakci ze strany hlavy státu, do kterého se obul i kvůli jeho vyjádřením na adresu českých tajných a bezpečnostních služeb.

Do Zemana se vedle předsedy Senátu opřel i první místopředseda horní komory Jiří Růžička (nestr.). „Zajímá mě, proč se k situaci nevyjádřil prezident Miloš Zeman, ten který v nedávné době urážel tajné a bezpečností složky a radil jim, aby si nevšímali Ruska a řešili ekonomickou situaci. Ten kdo proti duchu tajné práce služeb vyžadoval informace o tom, na čem pracují a kdo se jich konkrétně zúčastňuje a ten, kdo se dožadoval odvoláním Tomáše Petříčka, který před nebezpečným Ruské federace opakovaně varoval,“ čilil se.

Z Hradu k médiím doputovalo jen několik vyjádření. Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka se reakce ze strany Miloše Zemana dočkáme až příští neděli na televizi Prima.

Vyhoštění 18 diplomatů? Slabá reakce, soudí opozice

I opoziční koalice Spolu pokládá informace o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích ze strany Ruska za státní terorismus. Chce o věci v úterý jednat v Poslanecké sněmovně.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová soudí, že reakce české strany - respektive ministra vnitra Jana Hamáčka - musí být daleko razantnější než vypovězení 18 diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze, protože jde o teroristický čin. „Tento čin, co se stalo ve Vrběticích, je mnohem závažnější, než pokus o otravu bývalého dvojitého agenta Skripala. Reakce vyhoštění 18 takzvaných diplomatů je slabá. Mělo by dojít k vyhoštění mnohem většího počtu zástupců ambasády. Ruská ambasáda tu má kolem 140 lidí. Česká ambasáda v Rusku je polovičního počtu,“ řekla s tím, že opozice požaduje adekvátní reakci premiéra Andreje Babiše (ANO).

Na fakt, že máme na ruské ambasádě na Praze 6 více jak 140 ruských diplomatů narážel i Růžička. Podotkl dokonce, že si takto dělají Rusové na Praze 6 impérium.

Koalice chce také od vlády slyšet, za jakých okolností byl odvolán Petříček a zda se Hamáček nechystal do Ruska ve chvíli, kdy už měl informace o ruské stopě ve Vrběticích, poznamenal lídr lidovců Marian Jurečka. Představitelé České republiky by měli podle něj žádat po Moskvě omluvu.

Hamáček se totiž podle dostupných informací dozvěděl o možném zapojení agentů do výbuchu ještě předtím, než začala plánovat cestu do Moskvy kvůli jednání o vakcíně Sputnik V.

Jurečku stejně jako i jiné politické špičky pobouřila i informace o tom, že se prezident Miloš Zeman vyjádří k situaci až za týden. „Vyjádření prezidenta, k Vrběticím příští neděli, není to zbytečně brzy? Je neuvěřitelné, s jakou pomalostí a nechutí se náš prezident staví za naši zemi, bezpečnost a naše zájmy! Čekal bych od prezidenta jasné oficiální vyjádření a například dnes večer mimořádný projev k národu!“

Jak koalice Spolu, tak i Senát se pak zaobírá i otázkou, jaká bude budoucnost spolupráce Ruska na dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle nich by se mělo jednání okamžitě ukončit.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) považuje za velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se ruská společnost Rosatom mohla zúčastnit tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Stát podle něj tuto firmu zřejmě nepřizve ani do bezpečnostního prověřování, rozhodnout musí ale vláda.

Vyjádření prezidenta, k Vrběticím příští neděli, není to zbytečně brzy?

Je neuvěřitelné, s jakou pomalostí a nechutí se náš prezident staví za naši zemi, bezpečnost a naše zájmy! Čekal bych od prezidenta jasné oficiální vyjádření a například dnes večer mimořádný projev k národu! — Marian Jurečka (@MJureka) April 18, 2021

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka pro SeznamZprávy řekl, že motivací Ruska byla nejspíš snaha destabilizovat situaci v ČR, protože tehdejší vláda nešla Rusům „na ruku“.

Podle europoslance Jiřího Pospíšila je nynější mlčení z Hradu možná i zbabělostí předtím, aby se politicko-osobní vazby nyní nezpřetrhaly. „Prezident, který jasně a veřejně neodsoudí útok na jeho vlastní zemi a jednání agresora, nepotřebujeme! Buď je to zbabělost, nebo má k agresorovi silné politicko-osobní vazby, které nechce zpřetrhat. Obojí je zcela nepřijatelné,“ uvedl na twitteru s dovětkem, že selhání našeho prezidenta tak našlo nové dno.