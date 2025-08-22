Chlapce (7) uštkla na pláži v Istrii zmije: Skončil na plicní ventilaci
Na jedné z istrijských pláží zažila rodina na dovolené okamžiky hrůzy. Malého turistu uštkla zmije. Rodiče ale zprvu netušili, co se stalo K lékaři ho přivezli až o několik hodin později. V nemocnici dostal chlapec protilátku a kvůli vážnému stavu musel být připojen na plicní ventilaci.
Hocha kousl jedovatý had během odpoledního koupání na pláži v Istrii v pátek 15. srpna. Podle rodičů v jednu chvíli náhle zakřičel, ale brzy se uklidnil a dál si hrál. Večer usnul a rodiče proto nepřikládali události větší význam. Až v noci, když se probudil s oteklou nohou a silnými bolestmi, pochopili, že je situace vážná.
Chlapec byl kolem jedné hodiny ranní přijat na urgentní příjem v Puli. „Na pravém chodidle měl několik podezřelých ran. Lékaři okamžitě pojali podezření, že jde o kousnutí zmije,“ řekl chorvatským médiím ředitel pulské nemocnice Andrej Angelini. Lékaři našli dvě až tři ranky mezi druhým a třetím prstem na pravé noze.
Hadí jed začal postupně působit na celý organismus a dítěti začínali selhávat orgány. V nemocnici mu podali protilátku a museli ho připojit na plicní ventilaci. „Po stabilizaci jsme ho urgentně přepravili helikoptérou do Rijeky. Dnes už je jeho stav výrazně lepší,“ dodal Angelini. Chlapec byl po zlepšení zdravotního stavu přeložen z pediatrické kliniky na dětskou chirurgii, kde pokračuje v rekonvalescenci.
Zmije růžkatá (Vipera ammodytes), které se v Chorvatsku říká poskok, je nejjedovatější had v Evropě. Její jed působí na nervový i oběhový systém, může vyvolat otoky, poruchy dýchání i selhání životně důležitých orgánů.
Co dělat, když vás uštkne zmije?
Zachovejte klid a co nejméně se hýbejte, pohyb urychluje šíření jedu. Jed z rány nevysávejte! Ránu opláchněte čistou vodou, nikoliv alkoholem. Přiložte sterilní obvaz, končetinu znehybněte a přivolejte pomoc.
