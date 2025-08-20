Policista podezřelé při domovní prohlídce ukradl kalhotky: Půjde do tepláků!

20. srpna 2025
Policista Marcin Zielinski byl usvědčen z krádeže spodního prádla při domovní prohlídce v září 2024. Soud v Cambridge jej v srpnu 2025 poslal na čtyři měsíce do vězení. Případ vyvolal vlnu znechucení i pobouření veřejnosti, protože vše zachytila domácí bezpečnostní kamera poškozené.

Incident se odehrál  v domě ve Stevenage. Policista prováděl 12. září 2024 prohlídku poté, co byla Lizzy Switchová zadržena a převezena na služebnu. Když se ocitl v ložnici, začal prohledávat zásuvky a nakonec vytáhl kalhotky, které si schoval do kapsy uniformy.

Lizzy později uvedla na facebooku: „Když jsem byla v cele, můj dům byl prohledán a policista Marcin Zielinski si z mého prádelníku vzal kalhotky, které si schoval do kapsy. Netušil ale, že vše zachytila moje kamera Ring,“ napsala pod zveřejněným videem.

Zielinski ještě před koncem vyšetřování v listopadu 2024 rezignoval. Hertfordshirská policie se od jeho jednání distancovala. „Jeho trestná činnost poškozuje pověst celé policie a představuje zásadní zradu veřejnosti i hodnot, na nichž policie stojí,“ uvedla podle deníku The Sun asistentka policejního ředitele Genna Telferová.

Bývalý policista se u soudu přiznal ke krádeži a k nevhodnému výkonu policejních pravomocí. Soud v Cambridge mu uložil čtyřměsíční trest vězení. Nastoupil jej okamžitě.

