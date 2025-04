Patoložka šokovala kolegy: Lechtivé focení v márnici! Žijeme jen jednou, brání se

Amelie Warnierová (44), zkušená patoložka z Chelmsfordu a matka dvou dětí, čelí vyšetřování poté, co zveřejnila fotografii pořízenou ve spodním prádle přímo v prostorách nemocniční pitevny. Odvážný snímek se pak objevil na jejím profilu na platformě OnlyFans a později se začal šířit mezi kolegy v nemocnici. Vedení incident prošetřuje.

Nemocnice Broomfield v britském Chelmsfordu se aktuálně zabývá nevhodným chováním své zaměstnankyně. Patoložka se během pandemie fotila v místnosti určené pro zesnulé. Zatímco britské zdravotnictví tehdy čelilo obrovskému tlaku, ona si založila účet na OnlyFans a začala tam sdílet odvážné fotografie. Snímek z nemocniční pitevny znovu vyplaval na povrch letos poté, co Warnierová svůj účet znovu aktivovala.

Fotografie se rychle rozšířila mezi zaměstnanci nemocnice. „Nikdo tomu nemohl uvěřit. Všichni zůstali zírat,“ uvedl pro deník The Sun jeden ze zaměstnanců. Podle něj nejde jen o to, že se fotila ve spodním prádle. Ale fotila se na místě, které má být vyhrazeno důstojnému zacházení se zesnulými. Právě díky šíření fotografie mezi kolegy bylo vedení zařízení na celou věc upozorněno a rozhodlo se incident prošetřit.

Warnierová se hájí tím, že svou práci vykonává svědomitě a že by osobní aktivity mimo pracovní dobu neměly mít vliv na její profesní hodnocení. „Udělala jsem to jen jednou, na začátku pandemie. Někdo mě k tomu přemluvil a já si řekla: proč ne. Žijeme jen jednou,“ vysvětlila. „Jsem profesionálka ve své práci, a co dělám po pracovní době, je moje věc,“ prohlásila ostře.

Nemocnice však její názor nesdílí. Vedení nemocnice uvedlo, že pitevny jsou přísně kontrolovaná místa a platí v nich jasná pravidla. Bylo zahájeno vyšetřování a další postup bude řešen v souladu s interními předpisy.

Video Britská patoložka se fotila v pitevně pro OnlyFans. Hrozí jí vyhazov. Na TikToku sdílela videa z nemocniční posilovny. - Facebook/Amelie Warnier Video se připravuje ...

Amelie Warnierová působí v britském zdravotnictví od roku 2018. Vystudovala ve Španělsku, odkud pochází, a podle svých slov provedla tisíce pitev. V minulosti už měla potíže kvůli aktivitám na sociálních sítích: zveřejňovala videa z nemocniční posilovny na TikToku, kvůli čemuž byla napomenuta vedením. Nemocnice dlouhodobě apelují na zaměstnance, aby se i na sociálních sítích chovali v souladu s profesními standardy, které od nich veřejnost očekává.