Tragický konec pátrání po mámě: Karolínu z Tábora našli mrtvou

„Mohu potvrdit, že pátrání bylo ukončeno, bohužel má tragický konec. S ohledem na nejbližší rodinu nebudeme k případu poskytovat žádné další informace,“ řekla Novinkám Lenka Krausová, mluvčí jihočeské policie.

„Z bytu odcházela, aniž by ji někdo viděl, proto není jisté, co měla na sobě. Ale mohla mít černé šaty,“ uvedla již dříve mluvčí. Doma nechala Karolína dvě malé děti, ale také vzkaz. Blízcí již dříve pojali podezření, že by si žena mohla ublížit.