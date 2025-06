Volný pád kamioňáka v Pňovicích: Rozdal náklad a rozmlátil obchod!

Náklaďákem měl odvézt 60 palet – 2400 balení minerálních vod z Uničova do Lipníku nad Bečvou. S paletami minerálek se však rozhodl naložit po svém. Jakožto dobrý skutek je hodlal rozdat lidem zadarmo.

Nejprve zamířil k rybníku Poděbrady. „Ale místo tam zajel za hostinským do Pňovic. Bylo zavřeno, a tak mu paletu složil před vchod. Poté do prodejny smíšeného zboží. Uvedl, že voda je pro lidi zdarma,“ přiblížil mluvčí policie Libor Hejtman. Po zaparkování vyrazil na nedaleké hřiště.

Po několika hodinách se k prodejně vrátil. Vlezl si do auta a odpočíval. Když ho majitel obchodu požádal, aby odjel, nenastartoval a chytil ho rapl. „Rozbil dveře do obchodu a uvnitř vše likvidoval. Pak vzal cihly a do několika aut je prohodil okny. Jeho běsnění ukončili až policisté,“ dodal Hejtman.

Obchod i auta po jeho divokém záchvatu zuřivosti vypadaly jako po výbuchu bomby. Svým konáním způsobil škodu ve výši přes půl milionu korun. Policisté proti muži zahájili stíhání kvůli přečinům zpronevěra, poškození cizí věci a výtržnictví. Muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.