Po havárii vlaku se Hustopečí šíří toxický benzen. Zamořené už je i jezero a podzemní vody!

Kvůli šíření toxického benzenu po únorové havárii vlaku začal dnes v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku platit stav nebezpečí, látka už zcela zamořila blízké jezero. Stav nebezpečí vyhlásil olomoucký hejtman Ladislav Oklešťek (ANO), má to umožnit rychlejší sanaci zamořené půdy a vody. Předseda hustopečské místní organizace Českého rybářského svazu Stanislav Pernický na webu rybářů sdělil, že se benzen podle rozborů dostal do celého objemu jezera v sousedství místa havárie. Hromadný úhyn ryb zatím nezaznamenal, je ale podle něj třeba urychlit stavbu ochranných bariér.

Od havárie, při které zřejmě kvůli vysoké rychlosti vykolejil nákladní vlak při vjezdu do hustopečské stanice, dnes uplynul měsíc. Ze 17 vagonů většinu zachvátil po nehodě požár. Z cisteren převážejících 1020 tun benzenu tehdy uniklo asi 350 tun, velká část až do podzemních vod. Bezpečnostní rada Olomouckého kraje dnes kvůli šíření benzenu jednomyslně podpořila vyhlášení stavu nebezpečí. Nařízení platí do 27. dubna, vyplývá z rozhodnutí na úřední desce.

Benzen se mimo jiné rozšířil v jezeře blízko místa nehody. „Středeční vzorky vody z jezera nevěští nic dobrého. Hodnoty benzenu ve vzorcích odebraných z hladiny jsou zhruba na stejné úrovni jako minulé, avšak daleko horší a znepokojující je odběr dvou vzorků ze dna jezera. Ty potvrzují, že rozpuštěný benzen se promísil v celém objemu jezera,“ uvedl předseda místní rybářské organizace Pernický.

Nehoda a následný požár vlaku v Hustopečích (březen 2025) | Blesk:Pavel Ryšlink

Při platném stavu nebezpečí získává vedení kraje zvláštní pravomoci jako například ukládat pracovní povinnost, rozhodovat o pracovní výpomoci nebo možnost poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace. Kraj může například bezodkladně provádět stavební práce a terénní úpravy v případě, že je třeba zmírnit nebo odvrátit ohrožení, a zakazovat vstup, pobyt a pohyb lidí na vymezeném místě nebo území. Umožňuje také například nasazení vojáků nebo zrychlené zadávání veřejných zakázek.

Hejtman situaci ve čtvrtek znovu probíral telefonicky s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) i ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Ministři podle Oklešťka analyzovali jeho podmínky pro vyhlášení stavu nebezpečí, mezi kterými je i závazek vlády, že veškeré náklady s likvidací této havárie bude platit stát. Vláda požadované podmínky ve čtvrtek večer potvrdila svým usnesením. Materiály dnes projednala bezpečnostní rada kraje. „Protože byly naplněny všechny podmínky, které jsem požadoval po vládě, a to rozhodnutí padlo formou usnesení vlády, tak jsem to v tomto duchu odprezentoval kolegům v bezpečnostní radě. Jednomyslně se shodli na vyhlášení stavu nebezpečí,“ uvedl hejtman na tiskové konferenci.

Okleštěk upozornil, že podle krizového zákona je za placení likvidace následků podobných havárii odpovědný ten, kdo stav nebezpečí či nouze vyhlásí. „Nemohu za Olomoucký kraj strčit hlavu do oprátky. Máme tady po povodních tři miliardy škod na Jesenicku. Škoda v Hustopečích je odhadována na 765 milionů korun, a když k tomu připočteme škody na železnici a vagonech, tak jsem přesvědčen, že škody určitě dosáhnou miliardy korun. To není v kapacitách rozpočtu Olomouckého kraje,“ zdůvodnil hejtman svůj postup.

Jedovaté studny i Bečva v ohrožení

Hladík ve čtvrtek ČTK řekl, že situace na místě havárie se zhoršuje a je potřeba jednat v řádu hodin, ne dnů, týdnů nebo měsíců. Díky stavu nebezpečí bude možné už o víkendu urychlit práce v zasažené oblasti. Podle ministra Hladíka se situace zhoršuje, v oblasti je první studna zasažená benzenem. Proto jsou nutná další opatření, mezi které patří například omezení vstupu do oblasti a ochrana zdrojů pitné vody. V okolí nehody už podle hejtmana operují policejní hlídky.

„Benzen prostupuje s podzemními vodami štěrkovým podložím a objevil se také v jedné ze studní u chat na jižním břehu jezera číslo 6. Jako zcela reálné se jeví také ohrožení již tak těžce zkoušené Bečvy,“ uvedl Pernický. „Je nezbytné, aby se práce na prodloužení larsenové stěny a odtěžování kontaminované zeminy značně zrychlily,“ doplnil.