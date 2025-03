Havárie vlaku s benzenem: Situace v Hustopečích je vážná, hejtman ale stav nebezpečí odmítl

O výsledcích zasedání informovali ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, hlavní hygienička ČR Barbora Macková a ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.

„Dostáváme se do druhé fáze, tedy sanace a likvidace kontaminované zeminy a spodních vod. Ta situace je velmi nebezpečná, má potenciál se dále šířit. Stále existuje riziko ohrožení řeky Bečvy,“ prohlásil ministr Hladík na TK po zasedání štábu.

Stav nebezpečí zatím nikoliv

Složky zajišťující práce v oblasti musí prý stále pracovat v dýchacích přístrojích a speciálních oblecích. Krizový štáb MŽP doporučil Olomouckému kraji vyhlásit stav nebezpečí pro tuto lokalitu. Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) to ale odmítl.

Hejtman dnes řekl, že s ním tento návrh dopředu nikdo nekonzultoval. Poukázal přitom na to, že kraj u této havárie nemá kompetence - veškeré orgány, které ji řeší, spadají pod ministerstvo životního prostředí.

„Udělám samozřejmě všechny kroky ve prospěch ochrany tohoto území, ale musím to mít řádně legislativně podloženo. Vyhlásíme jakýkoliv stav, který se uzná za správný, ale řídit to bude někdo zcela jiný, kdo nám kompetenčně nepodléhá, je to celé pod životním prostředím,“ uvedl hejtman.

Podotkl přitom, že ekonomicky jde o havárii, která jde za státem. „Z toho titulu si říkám, proč nemůže stav řešit stát, proč to má řešit kraj, který nemá tyto kompetence vůbec pod sebou. Ministerstvo má jak Českou inspekci životní prostředí, tak všechny další navazující instituty. Byli bychom podle mne v této fázi pouze zprostředkovatelem těchto kroků, nevím, jestli je to šťastné řešení,“ doplnil Okleštěk.

„Chci ubezpečit veřejnost, že v tuto chvíli žádné bezprostřední nebezpečí pro zdraví lidí nehrozí. Ten monitoring zdrojů vod tam bude pokračovat minimálně měsíce, spíše roky. Ty koncentrace benzenu jsou opravdu enormní. Žádná havárie benzenu v takovém rozsahu na světě neproběhla. Rozsah nákladů na sanaci a likvidaci bude v řádu vyšších stamilionů korun,“ informoval dále Hladík.

Náklady mohou podle ředitele České inspekce životního prostředí Petra Bejčka prý ještě vzrůst. „Na místě havárie to probíhá velice živelně. Všechna opatření jsou dělána nejrychleji, jak je to technicky možné. Bavíme se se spoustou odborníků a snažíme se najít co nejlepší řešení,“ sdělil novinářům.

Kontaminovaná zemina se musí co nejrychleji odtěžit

Podle inspekce je potřeba co nejdříve odtěžit kontaminovanou zeminu pod kolejištěm, kde je ohnisko znečištění. Pomoc si odborníci slibují i od larsenových zábran, které mají zamezit mísení vod. Postavena je dosud třetina.

Odborníci upozorňují, že situace na místě havárie s toxickou látkou je nadále velmi vážná a další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem. V nadlimitních hodnotách se vyskytuje i v nedaleké nádrži, hodnoty jsou překračovány několikanásobně, svědčí o tom i výsledky z pondělních odběrů. „Ve vodní nádrži evidujeme kontinuální nárůst koncentrace benzenu, přičemž deště mohou urychlit jeho mobilitu,“ sdělila ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká.

Mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem by měly zabránit larsenové stěny. Jsou to ocelové profily, které specializovaná firma instaluje do hloubky sedmi metrů. V plánu je z těchto zábran postavit hrazení o délce 210 metrů v prostoru mezi kolejištěm a jezerem. „Účinnost larsenovy stěny lze posoudit až po její kompletaci, aktuálně je vyhotovena asi třetina plánované délky. Klíčové je dokončit celou stěnu v co nejkratším čase, na což ČIŽP dlouhodobě apeluje. Předpokládáme, že kompletní stěna omezí prosakování benzenu podzemními vodami do vod povrchových,“ doplnila Loužecká.

Likvidací ekologických následků havárie byla pověřena firma Dekonta, která se na tyto typy zákroků specializuje. Na kontě má i zkušenosti z Libye s likvidací bojové látky yperit po svržení režimu Muammara Kaddáfího. Projekt, ve kterém předloží souhrn sanačních opatření, má dokončit na začátku dubna.