Přehledně: Hrozba záplav v Česku. Jak se na ně připravit, co (ne)dělat a co si zabalit?

Při intenzivních srážkách lidé nemají vstupovat do blízkosti rozvodněných řek. Je nutné dbát pokynů IZS, vyzval ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dále nabádal provozovatele kempů, tábořišť a akcí v blízkosti řek a potoků, aby v ohrožených oblastech sledovali situaci a byli v kontaktu s povodňovými orgány.

V rizikových oblastech je v současnosti nahlášeno 19 dětských táborů, uvedla dnes Hygienická služba ČR, která tyto akce eviduje. Hasiči podle hygieniků všechny tábory navštíví a organizátory upozorní na nebezpečí.

Nezkoušejte, jakými jste kajakáři. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) důrazně varoval před hazardem spojeným rozvodněnými řekami.

Pokud by se situace měnila, hasiči budou rozesílat varovné SMS zprávy lidem v případných zasažených oblastech.

Obyvatelé postižených oblastí by měli mít připraveně nabité powerbanky a mobily, aby se k nim dostaly aktuální informace od IZS.

Případě nutnosti si zabalte evakuační zavazadlo.

V současnosti platí stav bdělosti a ministři shodně říkají, že žádné z oblastí nehrozí tak masivní škody, jak tomu bylo při loňských podzimních povodních. „Záleží na bouřkové činnosti v druhé polovině dne na návětrné části Jeseníků,“ uvedl na úvod tiskové konference po jednání povodňové komise ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle některých modelů může od dnešního večera do zítřejšího oběda spadnout až 150 mm srážek, přičemž loni napršelo bylo až 500 mm. „Bude záležet, jak intenzivni budou lokální srážky. Predikce meteorologů je, že v Jeseníkách bude situace na prvním nebo druhém povodňovém stupni a v Beskydách až na třetím stupni,“ popsal ministr.

Důležitá je opatrnost a neriskovat zbytečně zdraví!

To však neznamená, že by obyvatelé měli situaci brát na lehkou váhu. Povodňová komise vyzvala k opatrnosti a připravenosti zejména u provozovatelů kempů, dětských táborů a ubytovacích zařízení, které se nachází v blízkosti vody.

„Při intenzivních srážkách prosíme, aby lidé nevstupovali do rozvodněných řek a dbali pokynů IZS,“ vyzval Hladík.

„Prosím všechny dobrodruhy a milovníků adrenalinu: Netahejte do toho Integrovaný záchranný systém! Když vidíme, jak rozbouřena voda je, nezkoušejme, jak dobrými kajakáři a kanoisty jsme. Protože poté pro vás někdo riskovat život musí, a to budou hasiči, záchranáři a policisté,“ doplnil svého kolegu z vlády ministr vnitra Vít Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dodal, že pokud by se situace měnila hasiči budou rozesílat varovné SMS zprávy lidem v případných zasažených oblastech.

„Proto doporučujeme, aby lidi měli nabité a připravené telefony a powerbanky, aby se informace k nim mohly dostávat,“ upozornil ministr vnitra.

Provozovatele dětských táborů rovněž prosil o opatrnost a „zdravý rozum,“ především, pokud by měli stany blízko vody. Doplnil, že během následujících dní je budou obcházet dobrovolní hasiči a poskytnou jim upřesněné informace.

Ministr životního prostředí Hladík ještě upřesnil, že lidé by měli hlídat aktuální vývoj v počasí. Meteorologové budou vydávat aktualizované předpovědi každé tři hodiny.

Mějte u sebe nabitý mobil!

Obdobně varuje i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Ten říká, že v eventuálním zasaženém území je teď 700 lidí v táborech. „Přes hasičský záchranný sbor, a děláme to potom i my přes naše lidi, je kontaktujeme, aby věděli, že jsou v území, do kterého přichází předpověď s většími srážkami,“ uvedl Holiš.

V případě zhoršení situace je podle něj kraj ve spolupráci s hasiči připraven rozesílat varovné SMS. „Neprobíhají žádné venkovní evakuace. Spíše varujeme všechny, aby byli v pohotovosti. I já prosím ostatní, aby během noci a zítřka (středy), pokud se budou pohybovat ve volném terénu, měli mobil u sebe a měli ho nabitý. A v případě, že by byl problém, tak ať prostě zavolají,“ řekl hejtman.

Evakuační zavazadlo

Zatím není vyhlášená evakuace, nicméně lidé v zasaženích oblastech měli být připraveni i na případnou evakuaci. V tom případě budou potřebovat sebou věci v evakuačním zavazadle. To může být kufr, batoh nebo cestovní taška.

Důležité je přemýšlet nad obsahem a počítat se základními trvanlivými potravinami. „Nejlépe v konzervách, dále pak dobře zabalený chléb a pitná voda, vše na dva až tři dny,“ uvedli hasiči Ústeckého kraje. Další položkou jsou předměty denní potřeby jako příbor, miska, hrnek, otvírák a ostrý nůž.

Lidé nesmí zapomenout ani na léky, které užívají, zdravotní pomůcky, brýle, toaletní a hygienické potřeby. „Dále pak osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,“ doplnili hasiči. Dalšími položkami jsou náhradní oděvy, prádlo, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka, karimatka či nafukovací lehátko.

Hasiči doporučují též přenosné rádio, přenosnou svítilnu s náhradními bateriemi, svíčky, zápalky a nůž. Přibalte i knížky, stolní hry či hračky pro děti. Dobré je přibalit i šití a další drobnosti. Nezapomeňte zavazadlo označit jménem a adresou.