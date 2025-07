S útlumem těžby svalnatí chlapíci hlavního předáka Lukáše Budaye (38) přijdou definitivně o práci a o nadstandardní výdělek. „Jsme smutní, zarmoucení z ukončení těžby a zasypávání jam,“ říká předák. Na dole pracoval dlouhých 17 let.

Nejistota a strach

„Vůbec nevím, co budu teď dělat. Rád bych zůstal někde v hornictví, když to nepůjde, mám zkušenost s ražením tunelů, zkusil bych to tam,“ plánuje muž. Podobně jsou na tom starší parťáci jako Martin Krejčiřík (52).

„Zažívám stres, deprese, strach z nejistoty. Celé je to nanic. Děti už mám sice z baráku, ale platit své závazky musím pořád. Ono práci sice člověk najde hned, ale ne za takové peníze, jaké jsme měli tady na šachtě,“ řekl veterán se sedmatřicetiletou praxí.

Video Video se připravuje ... Poslední činný černouhelný Důl ČSM ve Stonavě ukončuje postupně těžbu a propouští. Karel Janeček

Jako mnozí další se vyučil pro zanikající Ostravsko- -karvinskou hornickou oblast, a dokonce i pro tento Důl ČSM. „Pod nohama máme strategické suroviny za miliardy, a necháme je v zemi. Musíme to ale brát, jak to je, věšet se z toho nebudu,“ dodává.

Výpověď pro 250 lidí

V souvislosti s útlumem Dolu ČSM uvolnily OKD k 1. červenci 250 zaměstnanců, z toho 205 důlních pracovníků. Podle odpracovaných let mají nárok na odstupné od čtyřnásobku při odpracování méně než roku až do jedenáctinásobku průměrné měsíční mzdy, pokud v OKD odpracovali 16 a více let.

Větší šanci na uplatnění jinde mají havíři později narození. „Je nám samozřejmě líto, že šachty mají šlus, my s kolegou už práci máme, dáváme se nyní k armádě, už nás vzali,“ říká Radomír Vidlička (32) s kamarádem Janem Šmalíkem (37).

Slušné výplaty i odstupné

Těžební společnost aktuálně zaměstnává 3100 lidí, z nich 2300 kmenových. Průměrný věk kmenových zaměstnanců je 49 let. Měsíční hrubá mzda v roce 2024 činila 56 985 korun.

„Odcházející na konci června odpracovali v OKD průměrně více než 24 let. Bude jim tedy v průměru vyplacen 10,5násobek měsíční mzdy. Náklady na odstupné budou činit 164 milionů,“ uvedl Radomír Štix, personální ředitel OKD.

Prorubali se do Paříže

Raziči těžební společnosti OKD dokončili přípravu posledního porubu, čímž ukončili ražební práce. Od počátku roku zde vyrazilo 10 kolektivů 2835 metrů chodeb. Celkově bylo v posledním černouhelném dole v Česku, Dole ČSM v lokalitách Sever a Jih, vyraženo 1 100 681 metrů chodeb, což odpovídá zhruba vzdálenosti ze Stonavy například do Paříže.