Táta Petr (†35) sfáral naposledy v životě do štoly 13. srpna 2002 do dolu ČSM-Jih ve Stonavě. Měl smůlu. Během hloubení štoly kombajnem došlo k závadě na výztuži sloje. „Zřítila se mu na hlavu trubka. Z podzemí ho přepravili do nemocnice. Po té mohutné ráně do hlavy vůbec nevnímal, byl v komatu a nakonec zemřel,“ zavzpomínal Vojta Čierny.S maminkou Marcelou (57) zůstali sami na vše: na rodinu, na život, i na účty.

Maminka o tátovi dodnes nemluví

„Zbyly jen vzpomínky. Vybavuji si, jak mu sedím na klíně, jíme lososa, a na »plné koule« hraje kapela U2. I jak jsme si hrávali s kostičkami. Moje máma nechce o tátovi mluvit dodnes. Ale nezůstali jsme na všechno sami,“ vyzdvihl polosirotek.

„Smrt mého otce nás zahalila v tmu, která by mohla nadobro zastínit vše dobré. Mohli jsme se stáhnout do ústraní a uzamknout svá srdce. Našli jsme v sobě sílu to neudělat. Jsme členy Spolku svatá Barbora, který sdružuje matky a děti zesnulých horníků. Což nám pomáhá i dnes,“ dodává Vojtěch, který vystudoval v Olomouci anglickou filologii.

Spolek svatá Barbora mu k tomu pravidelně přispěl. Na notebook, na řidičák, na letní tábor, dal vánoční příspěvky i příspěvky na začátek školního roku.

V současnosti poskytuje Spolek svatá Barbora podporu 28 dětem a od založení podpořil přes 100 dětí a jejich maminek částkou takřka 40 milionů. Na činnost přispívá těžební společnost OKD od roku 2004, kdy ho založila.

Šok z BarboRadování

Spolkaři se pravidelně setkávají u BarboRadování. „Při prvním setkání jsme byli šokováni, kolik maminek a děti se nachází v úplně stejné situaci jako my. Všichni mají v sobě bolestnou díru, kterou nezalepí ani ta nejhrubší záplata, ale ten pocit soudržnosti a pochopení je v každém z nich. Protože člověk musí jít dál, i když to někdy vypadá, že je před ním jenom zeď,“ řekl Vojta Čierny.

Pro bezstarostné dětství

„Tátu dětem nenahradíme, ale chceme se vždy postarat o to, aby rodina nebyla na bolest z odchodu blízkého sama a aby děti nepocítily hmotný nedostatek a mohly prožít, pokud možno, bezstarostné dětství. Dělat to, co je baví, rozvíjet svůj talent, úspěšně vystudovat a vstoupit do samostatného života,“ říká k činnosti spolku Roman Sikora, generální ředitel OKD.

VIDEO: V Dole Lazy v Orlové odstřelili důlní věž.