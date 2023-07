Tragédii ze srpna roku 2015 už z hlavy nikdy nevymaže, pobyt v nemocnici si ale nepamatuje. „Naposledy vím jen o příjezdu do nemocnice, pak mě dali do umělého spánku. Byl jsem popálený na 89% těla, což je v podstatě celé tělo,“ vylíčil Michal Koleno.

Běžel 100 metrů o život

Okamžiky před i po výbuchu, který na čele ražby způsobil uvolněný metan, si Michal vybavuje velmi dobře. „Jeden z kluků vedle mě řval. Nikdy to nedostanu z hlavy. Bohužel nepřežil. Tlaková vlna mi shodila lampu, která začala hořet, nedalo se nadechnout, žár byl obrovský. Odepnul jsem ji i s opaskem a v šoku nebo pudu sebezáchovy jsem běžel sto metrů do čerstvě větraných prostor, kde se dalo nadechnout,“ popsal hrůzu v podzemí.

délka: 00:25.48 Video Video se připravuje ... Michal Koleno (45) hovoří o následcích úrazu na dole Darkov, kde ho smetl výbuch metanu. Utrpěl popáleniny na 89 % těla. Michal Charbulák

Lékaři ho zachránili léky, infuzemi, výživou do žíly i do střev, antibiotickou léčbou a operacemi. „Z těch mála míst, kde byla kůže dobrá, mi ji odebrali, pomocí přístrojů šestkrát zvětšili a dávali na popálená místa,“ řekl horník.

Problém s infekcí

Michal ležel v nemocnici přes tři měsíce, od srpna do listopadu. „Co vím, měl jsem 30 operací během dvou měsíců. Komplikace nastaly u kůže na hlavě. Kvůli infekci jsem šel pod laser, aby se rány zatáhly. Pak už jsem mířil na rehabilitace,“ popsal.

Ve čtvrtek se na tam, kde se havíř podruhé narodil, vrátil. Fakultní nemocnice slavnostně otevřela k nepoznání zmodernizovanou jednotku intenzivní péče popáleninového centra. Byl mezi pozvanými a přišel i s rodinou.

Pyšný na syny

„Moc mě podporovali. Na syny i ženu jsem pyšný, jak to zvládli,“ usmál se na závěr.

Na své syny je Michal Koleno náležitě pyšný. Vyzdvihl zejména staršího Matyáše (19), který i přes to, co rodina zakusila, studuje na zdravotní škole. „On má neustále vynikající prospěch. I ve chvílích, kdy to se mnou bylo špatné, to ve škole dával skvěle,“ řekl hrdě táta. „Už od mala jsem chtěl pomáhat lidem,“ podotkl Matyáš.

Martin (48): V sanitce se „ztratil“

Dalším pacientem, který se přišel podívat do fungl nových prostor popáleninového centra, je Martin Vašica (48). „Pracoval jsem na slévárně barevných kovů, kde došlo k požáru. Údajně jsem se to snažil uhasit, ale nějaká hořlavina se mi vzňala na montérkách. Uhasil jsem se útěkem do šatny a pak čekal na sanitku, kde jsem se „ztratil“ a pak už nic nevěděl. Popálen jsem byl na 60% těla,“ popsal muž, který dorazil s dcerkou Emou (11).

Supermoderní JIPka

Nové prostory jednotky intenzivní péče popáleninového centra Fakultní nemocnice jsou naprostou špičkou, zvětšily se prostory, umožňující kvalitnější převazy, všude jsou monitory, takže pacienti jsou pod stálým dozorem, což zkvalitní péči o ně.

„Máme také novou vzduchotechniku, která jistí u pacientů rovnoměrné proudění vzduchu, což snižuje riziko infekce, navíc v každé místnosti je řešena nezávisle. Je to úžasné,“ chválí si nové pracoviště vrchní sestra Ludmila Vidlářová. První pacienti sem mohou být přijati od 1. srpna.