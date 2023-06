Štír

Milí Štíři, do života se vám vrátí kapka štěstí a také zdravého rozumu. K některým věcem je totiž nutné dospět. Dojde-li na řešení jakéhokoliv problému, nebuďte vulgární a nerozčilujte se. Věřte, že by vás to ihned mrzelo a uzavřeli se opět do sebe.