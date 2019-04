Na hranici života a smrti byl polský horník, který jako jeden ze tří přežil tragický výbuch na dole ČSM ve Stonavě loni těsně před Vánoci. Nyní má ale už vyhráno. Po čtyřech měsících, takřka na den přesně od důlní tragédie, opustil ostravskou nemocnici. Odešel po svých a zcela soběstačný a to i přesto, že utrpěl rozsáhlé popáleniny 3. stupně.

Muž popálený na 65 procentech těla byl dva měsíce v umělém spánku, podstoupil šest velkých operací a řadu výkonů na operačním sále.

„Přes spoustu infekcí odchází po vlastních nohou, je zhojený a teď už jej čeká rehabilitace. K nám bude chodit jen na kontroly. Budeme sledovat stav jizev a pokud bude potřeba, provedeme rekonstrukční operace. Nicméně v tuto chvíli žádná akutní operace nutná není,“ uvedla k jeho zdravotnímu stavu přednostka kliniky Zdenka Němečková Crkvenjaš.

O svém stavu zraněný polský horník dokonce promluvil. „Vím, že jsem se do takového stavu dostal jen díky práci zdejších lékařů a sester,“ poděkoval lékařům a dodal:

Nic si nepamatuje

Problémy na šachtě si nepřipouštěl. „Nikdy jsem se nebál fárat a ani mě nikdy nenapadlo, že se mi něco takového může stát. Nemohl jsem tomu uvěřit. Z výbuchu si vůbec nic nepamatuji. První věc, na kterou si vzpomínám, byly převazy v nemocnici,“ řekl.



Jeho ošetřující lékař pevně věří, že se bude moci vrátit plynule do života. „Jsem přesvědčený, že v běžném životě nebude mít vážnější komplikace a návrat do společnosti a k rodině bude plynulý a dobrý. A to díky jeho psychice, která je na velmi dobré úrovni,“ sdělil primář oddělení rekonstrukční chirurgie Ladislav Petráš.

Co se stalo?

Neštěstí se stalo loni 20. prosince v severní části Dolu ČSM ve Stonavě. Explodoval tam metan a následně vypukl požár. Při výbuchu zemřelo 13 lidí a dalších deset bylo zraněno. Čtyři mrtvá těla se podařilo vyzvednout, zbylých devět zůstává stále pod zemí. Vyproštění brání zával. V nemocnicích skončili tři lidé. Jeden byl propuštěn krátce po hospitalizaci, další o něco později. Nyní je zřejmé, že i osud třetího zraněného bude mít šťastný konec.