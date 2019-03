Na šestý pokus! Státu se podařilo prodat rodný dům Antonína Blažka (†57) – muže, který v roce 2013 vyhodil do povětří panelák ve Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku. Zemřel on, šest jeho sousedů, z toho tři děti. Nový majitel ruiny v Liptani na Bruntálsku zaplatí 60 tisíc korun.

O nevzhlednou barabiznu v centru Liptaně, navíc po masovém vrahovi, neměl dlouho nikdo zájem. Stát ji získal už v prosinci 2016, když řešil dědictví po zemřelém atentátníkovi. Jeho rodina se totiž dědictví po něm zřekla. Nejbližší ho odmítli i pochovat, pohřben byl na náklady státu.

Následovalo proto pět neúspěšných výběrových řízení, ale do domu po muži, který má na svědomí šest lidských životů, se nikdo nehrnul.

Jediný zájemce

Dům se podařilo prodat až na šestý pokus. Do posledního kola veřejné soutěže se přihlásil jediný zájemce a nabídl 60 tisíc. „Kupní smlouvu podepsaly obě strany před několika týdny a nyní se čeká na schválení ministerstva financí. To může trvat přibližně stejně dlouhou dobu,“ uvedl Radek Ležatka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Spolužačka: Změnila ho havárie

Ivana Ganasová (63) vychodila s Antonínem Blažkem základní školu. „Chodili jsme spolu sem do Liptaně a od šesté třídy pak do Třemešné. Byl to úplně průměrný kluk. Já se s ním zase tolik nebavila, ale pamatuji si, že s kluky ze třídy byl normálně v partě,“ líčila žena a dodala: „Jezdíval na učiliště podniku Strojosvit do Krnova. Pořídil si motorku a měl na ni nehodu. Od té doby se choval velmi podivně.“

Co se stalo?

Antonín Blažek spáchal otřesný čin v noci z 16. na 17. února 2013. Zamkl vchody do paneláku, zalomil v nich klíče a ve sklepě odmontoval hlavní uzávěr plynu. Poté dům vyhodil do povětří! Exploze zabila na místě tři dospělé a tři děti. Mezi mrtvými byl i Blažek. Jedenáct lidí skončilo v nemocnici, jeden z nich o rok později na následky zranění zemřel.

Blažek měl s lidmi z domu spory a byt v přízemí, kde s manželkou bydlel, už patřil kvůli exekuci novému majiteli. Rodina se měla vystěhovat. „Když já, tak vy všichni se mnou,“ řval na sousedy.