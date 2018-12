Svíčku přišel s kolegou Petrem zapálit přímo před stonavský důl Radomír Bartoň (47). „Pracoval jsem tu v devadesátých letech v sousedním Darkově. My byli vždy rivaly, rvali jsme se o rekordy, ale vždy to bylo zdravé soupeření,“ vzpomíná.

Co se stalo, nemůže vydýchat. „Jsme jedna rodina, je jedno, na které šachtě se pracuje. Je to obrovská tragédie, bez ohledu na to, zda šlo o Čechy, Poláky. Celou noc jsem nespal, pořádně to zahýbalo s mou psychikou,“ poznamenal trpce.

Mají můj respekt

Svíčku přijel zapálit také polský horník Dominik Maniura (45). „Byli jsme kamarádi, je to šok, se mi opravdu těžce mluví,“ třásl se hlas svalnatému chlapovi. „Musel jsem přijet, i když dělám už jinde v Česku, protože ten respekt k hornické práci prostě je,“ řekl viditelně otřesen.

délka: 03:48 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Na dole ČMS ve Stonavě na Karvinsku vybouchl 20. prosince metan, 13 horníků zemřelo Karel Janeček, Blesk

Tragédie jím otřásla. „Co si ty pozůstalé rodiny teď před Vánoci jen počnou? Ono se zatím přesně neví, kdo tam zůstal, ale byli to mí kamarádi určitě někteří. Mě možná zachránilo před stejným osudem to, že jsem už pověsil těžkou práci horníka na hřebík, a dělám nyní něco jiného,“ dodal se slzami v očích.

Co se stalo?

Ve čtvrtek 20. prosince večer došlo na dole ČSM ve Stonavě k důlnímu neštěstí. Při výbuchu metanu zahynulo 12 polských a jeden český horník Další dva leží v nemocnici, jeden je v kritickém stavu.