První z bytostí se Janu Tkáčovi zjevila před dvěma roky pod Lysou horou, tak si ji vyfotil. Téměř každá další túra či výlet po Beskydech pro něj znamenaly další objev lidskému zraku dosud skrytých tvorů.

„Ukázal jsem to kamarádům, jestli nepřeháním, zda nemám halucinace. Ale oni je na fotkách viděli taky. Přesto jsem si říkal, že bytostí najdu jen pár a ono to skončí. Neskončilo. Bylo jich už tolik, že jsem je začal ukazovat na sociální síti a psal k nim jejich příběhy. Kde se vzaly, jaké mají vztahy mezi sebou, jaké k turistům a podobně,“ popisuje Jan Tkáč.

Útěcha od Kliďase

Beskydské bytosti jsou podivuhodně tvarované kameny a stromy či „obličeje“, které se na nich zjevují. Můžete tak potkat strážkyni lesa Chapadlínu, jejího kolegu Budimíra, usměvavou kamennou hlavu Pana Kaminkaze, děsně umíněný kámen Viklan, skřeta Mechomora či beskydského vrátného Mhouřila. Všechny útvary jsou dílem mocné přírody.

Jan Tkáč třeba nedá dopustit na Míru Kliďase, strom s mírnou tváří, na který lze narazit cestou na Lysou Horu nad hospodou u Veličků. „Dává duchovní útěchu jak lidem tak bytostem,“ usmál se.

Některé si z turistů utahují

Tkáč nafotil už asi 300 beskydských bytostí, z nichž 70 bylo zveřejněno. Jak sám přiznává, ty nejlepší fotky bytostí chodí poslední dobou od nadšených příznivců. Drtivou většinu příběhů k nim napsal on sám, ale další nadšené „textaře“ milerád uvítá.

Nyní už víme, že Chapadlína podkopává svými kořeny nohy nepořádným turistům a za v zimě padající sníh za límec mohou škodolibí sněžní duchové Závějníci. Houbaři by se měli mít na pozoru před Děsivcem, nejobávanější bytostí Beskyd, kterého následují další z méně přátelských bytostí. Těch kamarádských je ale naštěstí více.

Nová turistická atrakce?

Jan zjistil, že má smysl se projektu věnovat trvaleji. „Říkal jsem si, že by mohly být novou značkou rodinného turismu v Beskydech. Dnes když rodiny někam vyrazí, je to velká zátěž pro rodinný rozpočet, rozhledny, různé atrakce… Co jim dát cíl, který rodiče nic nestojí, děti by bavil a rodinu přiměl vyrazit na hory?,“ vysvětlil.

Už vznikl web s katalogem Beskydských bytostí, vzniká kniha. Beskydské bytosti se mají změnit ve vesmír, ve kterém bude možné hledat „kešky“, plnit úkoly a získávat různé odměny. „To ale žádá účast vícero lidí. Rádi bychom, aby se povedlo získat podporu u kraje. Ten na to zatím slyší,“ uzavřel nadšenec.

VIDEO: Tipy na výlety v Moravskoslezském kraji.

Video Video se připravuje ... Tipy na zimní výlety v Moravskoslezském kraji Videohub