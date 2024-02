K události došlo v úterý zhruba kolem 15. hodiny. K dolu okamžitě vyrazili báňští záchranáři, kteří drží nepřetržitou službu přímo na šachtě, a z ostravské základny vyjela celá kolona vozů s kompletním týmem báňských záchranářů.

Serveru Polar havíři popsali, že se ozvala rána a sypalo se kamení ze stropů důlních chodeb. „Rána to byla pořádná, co se šířila dolem. Asi to bylo na Jihu. Pak přijeli a sfárali do dolu záchranáři, kteří později na povrch vyvezli několik zraněných a sanitkami je odvezli do nemocnice."

Dvouhodinové vyprošťování

Vyproštění jednoho z horníků trvalo takřka dvě hodiny. „Muže (45), který při zavalení horninou utrpěl poranění v oblasti hrudníku. V době ošetřování byl při vědomí a letecká posádka ho přepravila do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ uvedl pro server mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Podle mluvčí OKD Barbory Černé Dvořákové šlo o tzv. vypadnutí horniny při zajišťování čelby, což způsobilo poranění tří zaměstnanců.

