Na Ivančinu tvář se skládalo celé Česko: Poslední operace se povedla. A čeká ji svatba

Příběh Ivanky Danišové, která se narodila se vzácným syndromem a chyběla jí půlka tváře, sledovaly Blesk Zprávy pět let. Během té doby Ivanka prodělala pět operací srdce, šest operací tváře a lebky v USA a tři v Japonsku. Další operaci jí zmařila pandemie covidu-19, ztratila čas, praskl jí implantát a opět se ocitla v ohrožení života. Konec loňského roku strávila opět v Japonsku, už na své poslední operaci. Blesk Zprávám Ivanka prozradila, zda má její příběh šťastný konec.

Před prosincovým odletem do Japonska Ivanka netušila, zda prožije Štědrý den na jednotce intenzivní péče, nebo bude moci být se svým přítelem, který ji doprovázel. „V Japonsku jsme zažili několik velmi těžkých chvil - odloučení a několikahodinovou operaci, která byla velmi náročná. Těžké byly i chvíle na ARO, kdy byla moje situace opravdu vážná v rámci pooperačních komplikací,“ řekla Ivanka Blesk Zprávám.

Vánoce ale naštěstí mohla strávit se svým přítelem, i když byli oba odloučeni od svých rodin. Ivanka musela docházet do nemocnice na kontroly každý den.

Jak dopadla poslední operace?

Jak nyní Ivanka opatrně přiznává, operace dopadla dobře. „To, co bylo cílem kraniofaciální operace, se pomaličku stává realitou, ale ještě je třeba počkat, než skončí půlroční rekonvalescence,“ vysvětluje šťastná žena s tím, že i přes náročnou operaci a pracovní nasazení prožívá jedno z nejšťastnějších období v životě.

„Je to neuvěřitelně krásný pocit, že jsem touto operací ukončila svůj velký boj, na druhou stranu však ve mně vždy zůstane otazník - co když se něco pokazí, co když nastane nějaká komplikace, protože já v podstatě budu fungovat bez svých amerických a japonských profesorů. Toho se nejvíce obávám, protože tady v Evropě nemám potřebnou zdravotní péči,“ komentuje Ivanka svůj největší strach.

Pohádkový konec

Její život se ale v Japonsku změnil nejen po zdravotní stránce. „Můj milovaný partner mě požádal o ruku na magickém místě v Japonsku. Rozhodli jsme se kráčet společnou cestou životem a velmi se těším na to všechno krásné, co nás čeká. Z Japonska jsme odlétali jako snoubenci a ten pocit byl neuvěřitelně krásný, nejkrásnější v mém životě, svěřila se Ivanka s další šťastnou zprávou. Během svého náročného boje o své zdraví potkala svou životní lásku.

Její příběh, který sledovalo celé Česko a skládalo se na její operaci, má tedy šťastný konec.

„Nesmírně moc si vážím pomoci a obrovské podpory od čtenářů Blesku, protože i díky nim se moje cesta kraniofaciálním bojem dostala do finále. Můj dík je hluboko v mém srdci, nikdy nezapomenu na to, jak můj příběh se stal inspirací pro mnoho lidí a jak lidé žili můj příběh boje několik let,“ uzavírá Ivanka.