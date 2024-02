Policistka Petra (†48) prohrála boj se zákeřnou nemocí. Pomozme její Violce (7), prosí přátelé

Policistka Petra zasvětila celý svůj život pomoci druhým a posledních sedm let i malé Violce, kterou si osvojila jako pěstounka a časem se stala její skutečnou mámou. O Vánocích 2023 Petře lékaři sdělili krutou diagnózu: rakovina v posledním stádiu. Petry kolegové od policie i záchranné služby uspořádali pro Violku sbírku, aby její máma odešla s vědomím, že o dceru bude postaráno. V úterý zasáhla všechny smutná zpráva: Petra zemřela. Kolegové chtějí ve sbírce pokračovat. „Maminku Petru nedokážeme nikdy nahradit, ale jsme připraveni Violku doprovázet jejím životem v duchu jejího odkazu,“ řekli Blesk Zprávám.

Violka byla ještě miminko, když ji její biologičtí rodiče předali do programu pěstounské péče. Děvčátko si osvojila Petra, obětavá policistka, a ačkoliv to vypadalo, že je to pouze na přechodnou dobu, Violka zůstala v pěstounské péči u Petry tři roky. Pak se Petra stala její skutečnou mámou.

Vše změnily Vánoce roku 2023. Petra trpěla nesnesitelnými bolestmi a diagnóza byla neúprosná: Rakovina v posledním stádiu. Petra se rozhodla učinit jako správná máma potřebné kroky, aby bylo o Violku postaráno. Pomohli jí zejména její kolegové a přátelé, kteří založili pro děvčátko sbírku.

„Hlavním cílem sbírky je, aby měla Violka dostatek prostředků, které zajistí, že bude postaráno o její základní potřeby. Zatím chodí Violka do první třídy, ale v budoucnu mohou peníze pomoct s dalším vzděláváním, osobnostním rozvojem a usnadní start do dospělého života. Pracovně to nazývám 'Petřin fond budoucnosti pro Violku',“ řekl Blesk Zprávám Petřin kamarád Radim.

Přátelé Petry: Chceme Violku doprovázet životem

„Chceme také, aby měla Violka dostatek prostředků na školní i mimoškolní aktivity spojené s jejím vzděláváním a rozvojem, jako jsou zájmové kroužky, kultura, sport a s tím spojené veškeré myslitelné náklady. Každý rodič ví, kolik to v dnešní době stojí peněz,“ dodal Radim s tím, že pomocí sbírky chtějí přátelé a rodina Petry získat rezervu i pro náklady spojené s jejím středoškolským a případně i vysokoškolským studiem.

„Jako Petřini kamarádi se budeme společně s její rodinou snažit vytvořit Violce takové zázemí, aby mohla aspoň částečně prožít to, co si s maminkou Petrou společně plánovaly, a aby měla Violka možnost jít po takové cestě, kterou pro ni Petra připravovala,“ vysvětlil Radim a dodal: „Mnohým z nás Petra mnohokrát pomohla, řadu z nás inspirovala svým životem a svými činy. Už nebudeme mít šanci jí to osobně vrátit, ale uděláme vše proto, abychom tady byli pro Violku. Maminku Petru jí nedokážeme nikdy nahradit, ale jsme připraveni Violku doprovázet jejím životem v duchu jejího odkazu.“

Peníze pomohou už nyní

V úterý, 6. února, zasáhla všechny smutná zpráva. Petra zemřela. A odhodlání dotáhnout sbírku do zdárného konce je nyní ještě větší.

„Ve sbírce pro Petřinu dceru Violku se díky mimořádné ochotě darujících podařilo vybrat už více než polovinu potřebné částky. Této podpory si nesmírně vážíme a věříme, že společnými silami zvládneme vybrat celý obnos, aby měla Violka po ztrátě své maminky alespoň trochu usnadněnou cestu životem,“ shodují se oba patroni sbírky Petr Kolouch a Petr Matějček.

Vybrané peníze pomohou už nyní, rodina z nich zaplatí Petřin pohřeb. Další využití peněz bude podle původního plánu směřovat na doplacení hypotéky za byt, kde Violka žije. Petřini přátelé vytvoří fond, který bude zbývající prostředky opatrovat a financovat tak další potřeby, spojené například s Violčiným vzděláním nebo kroužky.

„Dopředu děkujeme všem, kteří Violku a Petru finančně, materiálně i nemateriálně podpoří. Nesmírně si toho vážíme, obzvlášť v dnešní nelehké době,“ vzkazují Petřini přátelé a kolegové.

Chcete pomoci Violce zvládnout odchod maminky? Informace, jak přispět, najdete na stránce sbírky.