Měla to být krásná sobotní vyjížďka, která se však proměnila v horor. Motocyklista (53) právě vjížděl na hlavním tahu z Opavy do Krnova do středu obce, když mu z vedlejší silnice vjel nečekaně do jízdní dráhy o rok starší muž na kole.

Následoval střet, při němž podle záchranáře Lukáše Humpla oba účastníci utrpěli vážná, život ohrožující poranění. „Mladší byl v bezvědomí a poranil si hlavu a páteř. Starší utrpěl závažné poranění hrudníku a i zranění dolní končetiny,“ uvedl Humpl.

Oba skončili ve špatném stavu v traumatologickém centru Fakultní nemocnici v Ostravě.

