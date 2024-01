Petra (48) umírá. Pomozte její dceři Violce (7) zvládnout mámin odchod, prosí přátelé

Petra (48) zasvětila celý svůj život pomoci druhým. V 19 nastoupila k policii České republiky, kde se setkávala s nebezpečnými pachateli, ale i zraněnými lidmi, kteří potřebovali okamžitou zdravotní pomoc, než dorazí lékař. V roce 2017 se její život změnil ve chvíli, kdy jako pěstounka přebírala v porodnici malou Violku. Sice mělo jít pouze o přechodnou dobu, Violka však zůstala u Petry tři roky a tak zažádala o svěření do své péče. Pak ale přišly Vánoce 2023, velké bolesti a Petře byla sdělena neúprosná diagnóza: Rakovina v posledním stádiu. Petřini kolegové od policie i záchranné služby uspořádali pro Violku sbírku, aby Petra odešla s vědomím, že o její dceru bude postaráno.

Malou Violku předali její biologičtí rodiče do programu pěstounské péče, kde si Petra našla Violku a Violka Petru.

Petru její přátelé i kolegové popisují jako statečnou a srdečnou ženu, jejíž životní náplní bylo pomáhat lidem okolo sebe a to známým i neznámým. V 19 letech nastoupila Petra k policii, přesněji k pohotovostní motorizované jednotce. Postupně se pak vypracovala na službu u kriminální policie.

Po 20 letech u policie se rozhodla vystudovat vysokou školu, prošla všemi kurzy a zkouškami, aby se mohla stát pěstounkou na dobu určitou. A tehdy dostala do péče malou Violku. I když se pro děvčátko hledali vhodní rodiče, řízením osudu zůstala u Petry tři roky. Petra dala Violce veškerou svou lásku, zažádala o ni a stala se její skutečnou maminkou. Z Violky je nyní šikovná žačka první třídy.

Petřin stav je vážný

Pak ale přišly Vánoce roku 2023 a Petra začala trpět velkými bolestmi. V nemocnici si pak vyslechla neúprosnou diagnózu - rakovina v posledním stádiu.

Tehdy se semkli všichni Petřini kamarádi a kolegové z řad policistů i záchranářů a rozhodli se, že se pokusí zajistit malou Violku, když tu pro ni nebude její maminka.

„Petra tu zatím stále pro Violku je. Protože je její zdravotní stav ale již velmi vážný a prognóza není optimistická, snaží se o další Violčiny kroky, jako správná maminka, postarat dopředu. Vše se teď velmi rychle mění, takže v současné době lze pouze říci, že Violka, Petra i její rodina si přejí a dělají vše proto, aby Violka zůstala v Petřině rodině, v čemž mají plnou podporu přátel. Každopádně pěstounská péče má zákonem daná pravidla a nezáleží jen na vůli Violky, Petry a její rodiny, aby se tak stalo,“ odpovídá na dotaz, co bude s děvčátkem dál, Petřin kamarád Radim.

Petřin fond budoucnosti pro Violku

Sbírku, kterou Petřini kamarádi a kolegové založili, pracovně nazvali „Petřin fond budoucnosti pro Violku“.

Hlavním cílem sbírky je, aby měla Violka dostatek prostředků, které zajistí, že bude postaráno o její základní potřeby. Zatím chodí Violka do první třídy, ale v budoucnu mohou peníze pomoct s dalším vzděláváním, osobnostním rozvojem a usnadní start do dospělého života.

„Když budu konkrétnější, tak cílem je nyní vybrat prostředky pro doplacení hypotéky na byt, ve kterém Violka s Petrou bydlí. Petra byt přes deset let řádně splácí a zbývá umořit již méně než polovina úvěru. To je nutné k tomu, aby pak Petrou určený správce jejího majetku mohl podniknout kroky a právně ošetřit, že bude mít Violka byt k užívání a při dosažení plnoletosti na ni bude převeden,“ vysvětlil Blesk Zprávám Radim s tím, že pomocí sbírky chtějí také získat rezervu pro náklady spojené s jejím středoškolským případně i vysokoškolským studiem.

„Jsme obyčejní lidé napříč obory i věkem, kteří měli to štěstí, že jim Petra vstoupila do života. Mnohým z nás mnohokrát pomohla, řadu z nás inspirovala svým životem a svými činy. Už nebudeme mít šanci jí to osobně vrátit, ale uděláme vše proto, abychom tady byli pro Violku. Maminku Petru jí nedokážeme nikdy nahradit, ale jsme připraveni Violku doprovázet jejím životem v duchu jejího odkazu,“ píše Petřin kamarád Radim.

„Dopředu děkujeme všem, kteří Violku a Petru finančně, materiálně i nemateriálně podpoří. Nesmírně si toho vážíme, obzvlášť v dnešní nelehké době,“ vzkazují všichni iniciátoři sbírky.

Chcete pomoci Violce zvládnout odchod maminky? Informace, jak přispět, najdete na stránce sbírky.