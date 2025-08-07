Do Česka se po několika týdnech vrací tropické teploty. A tak se mnoho lidí chystá na koupání. Od posledního horkého období se ale kvalita vody na řadě míst zhoršila, přestože chladné počasí množení sinic nepřálo. Nově hygienici zakázali koupání v přírodním koupališti Džbán v Praze 6 a v Plumlovské přehradě u Prostějova. Stejné opatření platí pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku a Pilskou nádrž ve Žďáru nad Sázavou. Za nevhodnou ke koupání považují odborníci například přehradu Mšeno v Jablonci nad Nisou nebo některé části přehrady Seč na Chrudimsku. Zákaz koupání tam ale vyhlášen nebyl.
Do Česka se vrací tropy, kam se jít vykoupat? Velký přehled, kde to hygienici nedoporučují
1.Plumlovská přehrada
Vzorky z Plumlovské přehrady odebrali odborníci v pondělí. Rozbor ukázal, že kvalita vody se zhoršila natolik, že je už při koupání pro lidi nebezpečná. „Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví,“ uvádí olomoucká krajská hygienická stanice. Voda v Plumlovské přehradě nebyla vhodná ke koupání už v druhé polovině července. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně, jelikož do ní přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích stále přitéká znečištěná voda s fosforem.
2.Džbán a Hostivař
Pražští hygienici zjistili špatnou kvalitu vody v koupališti Džbán při pravidelné kontrole. Vodu označili za nevhodnou ke koupání. Zhoršenou jakost vody naměřili i v pražském koupališti Hostivař, a to kvůli zvýšenému výskytu sinic. Voda je tam nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, uvedli hygienici.
3.Kachlička a Pilská nádrž
Na Vysočině nadále platí zákaz koupání v rybníku Kachlička a v Pilské nádrži. V posledním týdnu se zhoršila kvalita vody v přehradě Trnávka u Červené Řečice na Pelhřimovsku a v Břevnické nádrži u Chotěboře, u Trnávky kromě sinic i kvůli přívalovým dešťům. Koupání tam sice není zakázané, ale pro rekreanty voda představuje zdravotní riziko.
4.Přehrada Seč
Vhodná ke koupání není kvůli sinicím a chlorofylu ani východočeská přehrada Seč. Na čtvrtém z pěti stupňů zůstává její kvalita v Hoješíně a Ústupkách, v Semtíně je na třetím stupni, řekla dnes Jana Kratochvílová z chrudimské pobočky Krajské hygienické stanice. Hodnoty výskytu sinic a chlorofylu jsou stále vysoké. Hygienici zatím zákaz koupání nevydali, lidem radí, aby se nekoupali v místech s nahromaděným znečištěním.
5.Jazero Hamr na Jezeře
Druhé nejhorší hodnocení na pětibodové stupnici má jablonecká přehrada a jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku. V obou případech jsou na vině přemnožené sinice. Zatímco Hamerské jezero s nimi má problémy každoročně, na přehradě Mšeno byla naposledy tak špatná kvalita vody před sedmi lety.
6.Přehrada Černé údolí
Hydrobiolog Jindřich Duras, který dlouhodobě sleduje kvalitu vody některých nádrží a rybníků v Plzeňském kraji, nedoporučuje k plavání ani přehradu České údolí u Plzně. Voda v ní má svou typickou letní podobu, tedy velmi hustý vegetační zákal s průhledností kolem 30 centimetrů a s vysokým podílem sinic.Video Za červené oči z bazénu nemůže tak úplně chlor. Co tedy?Video se připravuje ...
7.Koupaliště Osek
Zhoršenou kvalitu vody má v současnosti také přírodní koupaliště v Oseku na Teplicku, kde testy ukázaly zvýšené množství indikátorů fekálního i přírodního znečištění. Podle hygieniků je mírně zvýšená možnost vzniku zdravotních potíží. Rekreantům proto doporučují, aby se po koupání osprchovali. Stejné doporučení platí po koupání v nádrži Varvažov na Ústecku a na koupalištích Dolce u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku.Video Nejkrásnější česká přírodní koupalištěVideo se připravuje ...
8.Rybník Pod hradem a nádrž Kacabaja
Zhoršená kvalita vody zůstává na rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku a také ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku. V bohušovském rybníku se sice voda zlepšila po mikrobiologické stránce, nicméně stále narůstá množství sinic ve vodě. Obdobná je situace v nádrži Kacabaja, kde navíc nelze podle hygieniků vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.
