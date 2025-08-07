Do Česka se vrací tropy, kam se jít vykoupat? Velký přehled, kde to hygienici nedoporučují

    Do Česka se po několika týdnech vrací tropické teploty. A tak se mnoho lidí chystá na koupání. Od posledního horkého období se ale kvalita vody na řadě míst zhoršila, přestože chladné počasí množení sinic nepřálo. Nově hygienici zakázali koupání v přírodním koupališti Džbán v Praze 6 a v Plumlovské přehradě u Prostějova. Stejné opatření platí pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku a Pilskou nádrž ve Žďáru nad Sázavou. Za nevhodnou ke koupání považují odborníci například přehradu Mšeno v Jablonci nad Nisou nebo některé části přehrady Seč na Chrudimsku. Zákaz koupání tam ale vyhlášen nebyl.

  • 1.Plumlovská přehrada

    Vzorky z Plumlovské přehrady odebrali odborníci v pondělí. Rozbor ukázal, že kvalita vody se zhoršila natolik, že je už při koupání pro lidi nebezpečná. „Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví,“ uvádí olomoucká krajská hygienická stanice. Voda v Plumlovské přehradě nebyla vhodná ke koupání už v druhé polovině července. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně, jelikož do ní přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích stále přitéká znečištěná voda s fosforem.

  • 2.Džbán a Hostivař

    Pražští hygienici zjistili špatnou kvalitu vody v koupališti Džbán při pravidelné kontrole. Vodu označili za nevhodnou ke koupání. Zhoršenou jakost vody naměřili i v pražském koupališti Hostivař, a to kvůli zvýšenému výskytu sinic. Voda je tam nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, uvedli hygienici.

  • 3.Kachlička a Pilská nádrž

    Na Vysočině nadále platí zákaz koupání v rybníku Kachlička a v Pilské nádrži. V posledním týdnu se zhoršila kvalita vody v přehradě Trnávka u Červené Řečice na Pelhřimovsku a v Břevnické nádrži u Chotěboře, u Trnávky kromě sinic i kvůli přívalovým dešťům. Koupání tam sice není zakázané, ale pro rekreanty voda představuje zdravotní riziko.

  • 4.Přehrada Seč

    Vhodná ke koupání není kvůli sinicím a chlorofylu ani východočeská přehrada Seč. Na čtvrtém z pěti stupňů zůstává její kvalita v Hoješíně a Ústupkách, v Semtíně je na třetím stupni, řekla dnes Jana Kratochvílová z chrudimské pobočky Krajské hygienické stanice. Hodnoty výskytu sinic a chlorofylu jsou stále vysoké. Hygienici zatím zákaz koupání nevydali, lidem radí, aby se nekoupali v místech s nahromaděným znečištěním.

  • 5.Jazero Hamr na Jezeře

    Druhé nejhorší hodnocení na pětibodové stupnici má jablonecká přehrada a jezero v Hamru na Jezeře na Českolipsku. V obou případech jsou na vině přemnožené sinice. Zatímco Hamerské jezero s nimi má problémy každoročně, na přehradě Mšeno byla naposledy tak špatná kvalita vody před sedmi lety.

  • 6.Přehrada Černé údolí

    Hydrobiolog Jindřich Duras, který dlouhodobě sleduje kvalitu vody některých nádrží a rybníků v Plzeňském kraji, nedoporučuje k plavání ani přehradu České údolí u Plzně. Voda v ní má svou typickou letní podobu, tedy velmi hustý vegetační zákal s průhledností kolem 30 centimetrů a s vysokým podílem sinic.

  • 7.Koupaliště Osek

    Zhoršenou kvalitu vody má v současnosti také přírodní koupaliště v Oseku na Teplicku, kde testy ukázaly zvýšené množství indikátorů fekálního i přírodního znečištění. Podle hygieniků je mírně zvýšená možnost vzniku zdravotních potíží. Rekreantům proto doporučují, aby se po koupání osprchovali. Stejné doporučení platí po koupání v nádrži Varvažov na Ústecku a na koupalištích Dolce u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku.

  • 8.Rybník Pod hradem a nádrž Kacabaja

    Zhoršená kvalita vody zůstává na rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku a také ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku. V bohušovském rybníku se sice voda zlepšila po mikrobiologické stránce, nicméně stále narůstá množství sinic ve vodě. Obdobná je situace v nádrži Kacabaja, kde navíc nelze podle hygieniků vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

