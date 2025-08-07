Díl Sama doma z Babišovy kliniky: ČT porušila zákon, rozhodla vysílací rada
Česká televize porušila podle vysílací rady odvysíláním pořadu Sama doma ze soukromé kliniky Reprofit letos v dubnu zákon. Reprodukční kliniku nepatřičně zdůrazňovala a také ji přímo propagovala. ČT má do sedmi dnů zjednat nápravu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání to uvedla v tiskové zprávě na svém webu. Česká televize se vyjádří v pátek.
Rada po podaném vysvětlení zástupců ČT vyhodnotila, že prezentace kliniky Reprofit, která patří do skupiny ovládané bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO), překročila zákonné meze povolené pro umístění produktu. Klinika byla ve vysílání zmiňována opakovaně, jak zvukově, tak obrazově. V pořadu také v souvislosti s klinikou zazněla řada superlativů.
„Uvedeným jednáním se tak provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby pořady obsahující umístění produktu přímo nenabádaly k nákupu nebo nájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace; a dále aby tyto pořady nepatřičně nezdůrazňovaly umístěný produkt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě sedm dnů od doručení upozornění,“ uvedla RRTV.
O analýzu pořadu požádala vysílací radu Rada České televize. Předchozí ředitel ČT Jan Souček už dříve kvůli pořadu nařídil audit v obchodním oddělení ČT. Právě obchodní ředitel Hynek Chudárek jej pak nahradil ve funkci generálního ředitele.
