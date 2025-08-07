Turistka zažila v Tunisku šok: Instruktor parasailingu ji ve vzduchu sexuálně obtěžoval
Měla to být vysněná dovolená, ale pro britskou mámu tří dětí Michelle Wilsonovou (52) se během chvilky změnila v traumatizující zážitek. Na pláži v tuniském Sousse vyzkoušela let na padáku za motorovým člunem, parasailing. Mladičký instruktor ji prý ale během letu nemravně osahával.
Žen zaplatila za dovolenou s přítelkyní, dcerou (17) a dvojčaty, kluky (16) v přepočtu 170 tisíc korun. Pobyt u moře v Sousse si chtěla pořádně užít. S kamarádkou si chtěly vyzkoušet let na padáku za motorovým člunem. Jenže kvůli silnému větru nemohly letět spolu, pouze každá s instruktorem.
Pro Michelle se ale adrenalinový zážitek změnil během chvilky v čirou hrůzu. Byla připoutána v postroji k instruktorovi, když tu najednou cítila podivný tlak. „Cítila jsem, jak mi něco táhne za spodní díl bikin, a on utahoval popruh. Musel ten postroj utáhnout, aby mě dostal blíž k sobě,“ líčila otřesená Michelle.
To ale byl teprve začátek. Vyděšená žena se vznášela vysoko nad pláží a vnímala při tom dotyky mladíka, ke kterému byla uvázaná. „Osahával mě, pohyboval se ke mně sem a tam a mluvil se mnou arabsky. Cítila jsem, jak se na mě tlačí. Stále jsem prohýbala záda, cítila jsem se zneužitá a špinavá,“ popsala podle deníku New York Post turistka s tím, že chlípníkovi bylo asi kolem dvaceti.
Když přistáli, zoufalá Britka se rozplakala a vše ohlásila policii. „Jako žena očekáváte od tamních mužů trochu škádlení, ale tohle bylo sexuální napadení,“ uvedla. Incidentem se zabývá i společnost Easy Jet, u které žena zájezd zakoupila, pomáhají též britské úřady a pojišťovna. Kamarádka si užila let bez jakéhokoli incidentu.
