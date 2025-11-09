Petr Pavel bez kamer na nákupu: Snímek prezidenta s vozíkem unikl na sítě, podpořil potravinovou sbírku

Autor: eis, ČTK - 
9. listopadu 2025
20:00

Prezident Petr Pavel osobně v nákupním centru. Přispěl do potravinové sbírky, v jejím podzimním kole se v sobotu v obchodech v Česku vybralo rekordních 719 tun zboží. Za 12 let trvání sbírky je to dosud nejvíce, o 15 procent více než loni. Lidé darovali 645 tun potravin a 74 tun hygienických potřeb. 

Tentokrát jsme pomáhali se sbírkou v Kauflandu v Praze na Vypichu. Příjemným překvapením bylo, že osobně přispěl svým nákupem i pan prezident Petr Pavel, který má nad potravinovou sbírkou záštitu. Jeho návštěva v našem stánku byla spontánní, bez kamer, neokázalá a neohlášená,“ potvrdila webu Denik.cz Blanka Dvořáková, ředitelka Nadačního fondu Slunce pro všechny. 

Do úterý 18. listopadu mohou stále darovat zboží nákupem v internetových obchodech. ČTK o tom dnes informovaly Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

V sobotu se do sbírky zapojilo přibližně 2800 kamenných obchodů a přes 6000 dobrovolníků. Sbírka stále pokračuje na šesti e-shopech. Sbírky se každoročně konají na jaře a na podzim. V letošním jarním kole se vybralo 565 tun zboží, loni na podzim kolem 624 tun.

Do sbírky se podle federace zapojily tisíce zákazníků po celé republice. Zákazníci v obchodech darovali základní trvanlivé potraviny a drogerii, které nyní doplní zásoby potravinových bank. Sbírka podle federace zajistí desetinu objemu trvanlivých potravin. Nejčastějšími příjemci pomoci ve výdejnách jsou matky samoživitelky, dále také opuštění senioři, rodiny v krizi, lidé bez domova či s handicapem.

„Je obdivuhodné, kolik lidí dokáže spojit jednoduchý, ale silný cíl – pomoci druhým. Sbírka potravin není jen o jídle, ale o naději, solidaritě a důstojnosti. Každý dar, každá hodina dobrovolnické práce znamená, že někdo nebude muset přemýšlet, co bude zítra jíst,“ komentoval výsledky sbírky předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

Význam potravinových bank v Česku postupně roste. Pomoc z jejich zásob loni v Česku využilo přes 430.000 lidí, jejich počet každoročně stoupá, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Velké díky všem, kteří se zapojili! Ukázali jsme, že solidarita a ochota pomoci jsou hodnoty, které v naší společnosti pořád silně žijí. Speciální poděkování patří organizátorům, kteří do tohoto projektu dávají neuvěřitelné množství práce a energie. Ještě jednou díky,“ napsal Výborný na sociální síť X. 

Státní příspěvek na rozvoj a provoz potravinových bank podle něj letos vzrostl na více než 100 milionů Kč. Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, od roku 2019 dvakrát ročně.

