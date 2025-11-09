V unikátním celonárodním průzkumu Dobré ráno, Česko lidé napříč republikou odhalují, na co jsou opravdu pyšní a co by nejraději ukázali světu. Zatímco svoboda, solidarita a kutilství vévodí žebříčkům, u piva se rozhořel národní spor. Má být symbolem Česka, nebo už spíš ostudou?
Unikátní průzkum: Na co jsou Češi nejvíc hrdí? Svoboda, Panenka a houby! A je pivo ostuda, nebo poklad?
1.Unikátní průzkum
Projekt Dobré ráno, Česko není žádná akademická studie pro úzký kruh odborníků. Naopak. Má za cíl zjistit, kdo vlastně jsme a jak se chceme ukazovat světu. Jde o přípravnou fázi projektu tzv. nation brandingu. Tedy tvorby silné a sebevědomé značky Česka, která má pomoci ekonomice, turistice i národní náladě. Pod taktovkou Českých center, ministerstva zahraničí, CzechInvestu, CzechTourismu a dalších institucí se tak mapuje to, co máme společné a co nás dělá výjimečnými. Do průzkumu se zapojují stovky lidí v debatách i online dotazníku na www.dobreranocesko.cz, který může vyplnit každý.
„Jsem ráda, že lidé v našem průzkumu vyjadřují názor, že máme být sebevědomější, hrdí na to, co umíme a co jsme vybudovali v posledních dekádách. Naše skromné ambice nás trochu brzdí. Máme být na co pyšní, to my v Českých centrech, která propagují českou kulturu a vědu v zahraničí, dobře víme a taky se snažíme o to, aby ten potlesk ze všech světových stran byl slyšet i tady doma,“ říká ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková.
2.Pozice malého národa
Češi se často také podceňují a potřebovali by si více věřit. „Limity si dáváme níž, než bychom mohli. Měli bychom mít větší ambice,“ říká ředitel Nadace Blížksobě a sociolog Nikola Hořejš, který upozornil na pasáž z průzkumu: Uzavíráme se, nejsme moc sebevědomí a třeba ani neumíme jazyky.
„Pořád se vnímáme spíše jako malá nedůležitá země, ale cítíme, že máme na víc,“ dodává Hořejš.
3.Svoboda, bezpečí a solidarita
Češi podle výzkumu vnímají svobodu jako největší poklad, který si nechtějí nechat vzít. „Vnitřní svoboda, psychická svoboda, to je typické pro nás, pro Čechy,“ zní jeden z hlasů. A další přidává: „I to, že můžu poslat dítě samotné ven, protože je tady bezpečno, je svoboda.“ Z průzkumu vyplývá i obrovská hrdost na naši solidaritu. Především v těžkých chvílích. Ať už šlo o povodně nebo sbírky pro nemocné děti, Češi si pomáhají, aniž čekají na daňové úlevy. Podle předběžných výsledků lidi ani nezajímá, jestli si to odečtou z daní, nebo ne. Zkrátka pomáhají, když je potřeba.
4.Symbol tradice
V otázce piva se Češi rozdělili. Na jednu stranu jsme hrdí, že máme nejlepší pivo na světě. „Naše pivo chutná nejlíp v Evropě,“ tvrdí lidé. Ale hned vzápětí zaznívá i druhý hlas: „Mám k pivu ambivalentní (rozpolcený) vztah. Vadí mi, že Česko je spojované s alkoholovým, pivním turismem… Zároveň je to jedna z největších inovací, co Česko dalo světu,“ řekl jiný dotazovaný.
Když se ale Češi sejdou, často si notují… „Na našich participativních setkáních často zaznívá, že pivní kultura je součástí našeho národního příběhu, identity. Rádi se pochlubíme, že máme údajně nejlepší pivo na světě. Ale také k ní máme ambivalentní vztah,“ říká šéf výzkumu Jaromír Mazák z analytického ústavu STEM. Češi se shodují, že pivo ano, ale ne jako turistický kýč. Spíš jako symbol tradice, šikovnosti a mikropivovarské hrdosti.
5.Česko pod širákem
Češi milují přírodu. Houby, voda, chalupy, to všechno tvoří národní identitu. „Dokonalé je, že z města můžeme být za půl hodiny ve volné přírodě či v horách,“ říká Mazák ze STEM. Dle výsledků si považují Češi fakt, že jsme perfektní houbaři! Není divu, že právě volnost v přírodě patří mezi největší hrdosti národa. Ať už jde o čundry, písničky u ohně nebo rodinné víkendy na chalupě.
6.Nové hvězdy
Překvapivě často lidé v průzkumu zmiňují českou vědu, kulturu a moderní průmysl. Hrdost budí výzkum v medicíně, české AI mozky i to, že jsme »fenomén ve světě gamingu«, tedy her. A samozřejmě hudba, film, architektura a řemeslo.
7.Humor, kutilství a úspěchy
V čem jsme úplně světoví? Tedy podle nás samotných? Máme český černý humor úplně na všechno. „Jsme schopni si ze sebe udělat srandu i v těžkých situacích,“ opakuje se v průzkumu.
Pak je tu také vynalézavost a kutilství. Další typicky česká »superschopnost «. Zatím se zdá, že český národ je hodně vynalézavý a nepotřebuje na nic návod.
Na velikost národa, na to, kolik nás je, tak ve světě kultury nebo sportu je těch úspěchů obrovské množství. Co myslíte? Tahle kombinace chytrosti a odvahy má i svůj symbol – legendární Panenkovu penaltu. Inovace, odvaha, nebojácnost jít svou cestou. Českou houževnatost pak vidíme v atletovi Emilu Zátopkovi.
8.Vytvořit silný brand
V průzkumu nejde ani tak o to, najít marketingový slogan či logo, ale objevit to, v čem jsme dobří a můžeme na to být hrdí. A čím více lidí se se svým názorem na stránkách iniciativy zapojí, tím lepší a silnější brand se podaří vytvořit. Cílem je, aby dobrá značka umožnila zvýšit marže exportérů a příjmy české ekonomiky, přivábit turisty, investory, talenty, a to ať už vědce nebo studenty.
Zapojte se i vy!
Každý má svůj příběh. A ten český se právě teď píše. Vyplnit dotazník trvá jen pár minut, ale může rozhodnout o tom, jak bude svět Česko vnímat v příštích letech. Tak co? Jste hrdí na svobodu, Panenku, houby, nebo pivo? Ať už je vaše odpověď jakákoli, patří do mozaiky Česka, která právě vzniká. Iniciativa stojí o co nejširší zapojení veřejnosti, o každé jedno hlasování na webu ww.dobreranocesko.cz
Česko je nejlepším místem k žití
Součástí průzkumu je i hravý formát World Journal, ve kterém lidé vymýšlejí titulky, jak by chtěli, aby o Česku psal svět v prestižních zahraničních médiích. A že jsou ambiciózní! »Česko má nejhezčí města světa«, »Česko je nanotechnologická velmoc«, »Češi zastavili stárnutí« nebo prostě »Česká republika je nejlepším místem k žití«.
