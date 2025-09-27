Ke kvalitnímu originálnímu klenotu vede od prvotní myšlenky dlouhá cesta. „Nejprve si sháním materiál. To je třeba navštěvovat zahraniční burzy a sledovat moderní trendy, když vymýšlím výslednou podobu šperku,“ popisuje Daniel Krzyżanek.
Surové zlato i platinu zpracovává na strojích starého belgického mistra. „V Antverpách, které jsou centrem šperkařů, jsem byl jako mladý na zkušené. Mistr si na důchod koupil vinici a nářadí mi prodal. Kvalitní je natolik, že s ním pracuji dodnes,“ vzpomíná Krzyżanek.
Domluva se zákazníkem
Za šperkařským mistrem s jednadvacetiletou zkušeností dochází často lidé s nejasnou představou, jak by měly jejich náušnice, prstýnky či náramky vypadat. „Maluji si různé možnosti na papír ve variantách, aby měli na výběr. Až je hotovo, vyrábím,“ říká odborník.
Zlatník Daniel Krzyżanek v dílně, v níž vytváří originální šperky. Karel Janeček
Od zadání zakázky po finální produkt to trvá zhruba třičtvrtě roku a z toho až dvě třetiny času zabere domluva nad motivem.
„Často přicházejí ženy a muži s prosbou, zda umím odstranit z prstu i dvacet let zarostlý snubák nebo i jiný kousek. Zvládnu ho rozešít i sundat. Proto dnes dělám prsteny speciálně zakulacené, aby seděly na kost přesně a daly se sundávat,“ říká odborník.
Nejcennější náramek s diamanty
Nejcennější prací, kterou dělal, byl náramek se sedmi rubíny osázený diamanty. „Obnášel zhruba 120 hodin práce. Kamínky jsem sehnal na veletrhu v Mnichově kamínky, u nás nejsou k dostání. Byl to náročný proces a také obrovská výzva,“ popsal Daniel Krzyżanek.
Zákazníci si podle zlatníka také do skvostů s drahými kameny rádi ukládají úspory a mají je za výhodnou investici. „Originální šperky se zasazenými kamínky hodnotu časem zvyšují. Dělám zakázky za statisíce. Kvalitní kousek je i za milion,“ potvrdil.
Vede šest dětí
Zlatníkem se vyučil v roce 2004 ve stejné ostravské škole, kde má dnes na povel šest žáků: jednoho chlapce a pět dívek. „Přitom stereotyp o něžných ženských ručkách při ohýbání drahých kovů neplatí. Toto je robota pro chlapy,“ říká Krzyżanek.
V rodině je vůbec prvním rukodělným umělcem. Už jako kluk si často vyřezával figurky ze dřeva.
Projel cizinu
Po vyučení vyjel do zahraničí, kde koukal pod ruce zkušenějším kolegům. Ve švýcarské Basileji, Německu, Číně a Hong Kongu. „Světový trend nesmí člověku utéct, pokud chce uspět. Materiály a podoby šperků se mění,“ upozornil
„Do každého prstýnku či náramku dávám kus svého srdce, ruční práce má lidský rozměr. Poptávka je po mých originálech obrovská. Chodí babičky kupovat náušničky pro vnučky, milenci pro zásnubní, snubní prsteny, na jejichž podobě se mohou podílet,“ dodal.