Už jako malý kluk se Miroslav motal u domácích zabijaček. Aby taky ne. Rodinná tradice řezníků začala už prapradědou Františkem, který za Rakouska-Uherska v Hradešicích provozoval vyhlášené řeznictví a uzenářství.
„Vím, že od roku 1880 měl ochrannou známku na první českou výrobu uherského salámu. Živnost převzal praděda Karel, řezníkem byl i děda Miroslav. Už odmala jsem chtěl být jako oni,“ říká Panuška.
V první desítce světa
Za svým snem také šel. Vystudoval obor zpracování masa, získal bakaláře na zemědělské univerzitě, při studiu dělal v řeznictvích, kde se učil bourat a porcovat maso. „Pak jsem vyrazil na vandr do světa, kde jsem dělal řezníka,“ svěřil se.
Do soutěžní řezničiny nakoukl poprvé na Novém Zélandu. Do vlasti se vrátil až minulý rok v září a začal pracovat v řeznictví u Blatné. „Kamarád Australan mi pak zavolal, že v Anglii se koná mezinárodní soutěž World Butcher Wars. Já se přihlásil a závodil za Česko,“ říká.
Výsledek? Neuvěřitelné osmé místo! Má ale ještě jeden velký sen. V prostorech v Hradešicích, kde řezničil jeho prapraděda, by chtěl živnost obnovit.
Maso s příběhem
Na červencovou soutěž v Anglii se připravoval tři měsíce doma. Musel si ale pořídit maso. „S vepřovým to nebyl problém. Koupil jsem šest půlek prasete. Ale jehněčí nebylo. Musel jsem si tak od farmáře koupit tři jehňata, porazit je, připravit půlky a pak trénovat,“ prozradil.
Podstatou klání řezníků je za 40 minut z vepřové kotlety, bůčku a panenky, jehněte a dvou kuřat připravit co nejpropracovanější pult s masem. „Dostal jsem prostředek prasete a půlku jehněte. Vzal jsem pilku, sekeru, nůž a vše naporcoval. Pak jsem maso musel naaranžovat a říci, jaký to má příběh. Ten můj byla rodinná tradice a prvorepublikové řeznictví pradědy Karla. Pod masem jsem třeba měl řeznicko uzenářské noviny z roku 1933,“ dodal Miroslav.
Další meta: Obnovit domácí řeznictví
„Kdy přesně prapraděda řeznictví založil, nevíme, ale fungovalo v roce 1880. Pak ho převzal praděda Karel, děda Miroslav tam pracoval. Ale v roce 1950 nám komunisté budovu sebrali. Majetek jsme dostali zpátky v 90. letech. Rodiče a děda se sem vrátili a já se tu narodil,“ říká Miroslav.
I dnes v části bydlí jeho rodiče, v druhé on. Na obnovu řeznictví ale potřebuje nemalé peníze, které zatím nemá.
VIDEO: Dal výpověď z postu ředitele banky a začal vyrábět paštiky! Přes rok si nevydělal ani korunu, jeho firma Melememaso ale dnes sbírá světové gastro Oscary!
Dal výpověď z postu ředitele banky a začal vyrábět paštiky! Přes rok si nevydělal ani korunu, jeho firma Melememaso ale dnes sbírá světové gastro Oscary! Sandra Novotná