V kopřivnickém muzeu Tatra byl průvodcem 27 let. Vždy toužil po svém vlastním veteránu. Letos si svoje sny nadšenec Jiří Gavlas (60) naplnil. Pořídil si rovnou unikát, který je v Česku jen jeden!

Nebylo to ledajaké naplnění klukovského snění. „Pořídil jsem si dvoudveřové kupé postavené na šasi Lea-Francis 14 HP. Vyrobili jich v roce 1948 pouze 29 kusů. Jde o naprostý unikát, který je zde v Česku jen jeden,“ říká Jiří Gavlas. Vyrobila ho firma Westand company of of Hereford.

Dodnes se dochovala pouhá dvě v anglickém muzeu v Coventry, z toho jedno pojízdné. Třetí dochované prohání po tuzemských silnicích právě Jiří Gavlas.

Vytáhne to na 120 km/h

Najeto má unikátní veterán z roku 1948 pouhých 53 tisíc mil, zhruba 85 tisíc km. Je tak mnohem starší, než jeho stávající majitel. „Má původní konstrukci, motor výrobci dali pod kapotu závodní řadový čtyřválec, jezdí to běžně 120 km/h,“ popisuje nadšený milovník veteránů.

Video Video se připravuje ... Jiří Gavlas 60) z Kopřivnice s unikátním automobilem Lea-Francis 14 HP, jediným u nás. Karel Janeček

„Pořizovací cena byla tehdy za toto ručně vyráběné a jinde nevídaní auto 1 100 liber, k tomu musel však kupec připlatit daň 306 liber. Kolik jsem za něj dal já? To se raději ani neptejte. Ale mohu prozradit, že šlo spíše o statisíce,“ přiznává sběratel.

Doložená historie

„Velmi mě těší, že má unikát perfektně doloženou celou svou historii. Technické průkazy od prvního majitele, s fotografiemi z restaurování z let 1998 a 2000, až po současnost. Našel jsem tu i potravinové lístky z poválečné Anglie,“ uvedl nadšenec.

Pod hliníkovou karoserií se ukrývá netradiční motor čtyřválec, a to s vačkovou hřídelí umístěnou v bloku motoru a ventily jsou v hlavě válců o objemu 1 768 kubických centimetrů s výkonem 65 hektopascalů a se dvěma palivovými čerpadly.