Pak ho prodejce z Úštěku u Ústí nad Labem vyzval ho, aby si prohlédl rytinu na zvonku. „Je na něm zřícenina hradu Helfenburk na vedlejším kopci a za ním v Horní Polici se tato kola vyráběla. Odvezl jsem ho přímo z rodného kraje,“ uvedl pan Petr s tím, že každý jeho bicykl má svůj příběh.

Muž přiznává, že na unikátním Achillesovi osobně nejel, jelikož se snaží na svých historických kolech zachovat všechno původní včetně originálních plášťů. „Mnohé jsou staré 80 i 90 let. Nechci riskovat, že by praskly. Nafukuji je jen naoko,“ vysvětlil.

K vidění v Muzeu Tatry

Šimpachova sbírka pod názvem Do pedálů aneb na kole více než 200 let uchvátila kurátory v kopřivnickém Muzeu nákladních automobilů Tatra natolik, že jí vyklidili výstavní patro. K vidění tu je 35 historických unikátů. Expozice tam bude k vidění až do konce září. Některé zajímavé kousky doplnil nadšenec i od dalších sběratelů.

Svůj koníček vnímá pan Petr jako záchranu kusu historie pro další generace. Který kousek má pro něj největší hodnotu, odpovědět ale neumí. „Je to individuální citová záležitost. Například dole v hale stojí moje první kolo. Obyčejná stará slátanina, které si nicméně moc vážím. Právě ona mě přivedla ke sběratelství,“ upřesnil pan Petr.

Draisina i kostitřas

Sběratel nejvíce obdivuje dokonalé zpracování bicyklů z první poloviny 20. století. Ovšem v jeho expozici lze spatřit i vysoké kolo z roku 1884, předchůdce dnešních bicyklů z počátku 19. století jako je draisina či kostitřas, sportovní kolo Peugeot z roku 1929, kola z 30. let 20. století Praga, tandem Eska, Ovál, tandem Eska či sportovní kolo Jan Szekuj.