Vše začalo zhruba před 53 lety. Navrátilovi bylo 7 let a od maminky dostal „angličáka“, který mu koupila v Tuzexu. Mít takové autíčko byla tehdy vzácnost. „Byl to žlutý Lotus. Vyměnil jsem ho s kamarádem za lokomotivu, tři nákladní vagóny, trafo a koleje,“ vzpomínal Navrátil. To se ale nelíbilo mamince.

„Dostal jsem pořádný výprask. Dala si totiž velkou práci, aby mi angličáka sehnala. Já se tehdy ale šprajcl a na just jsem začal s modelařinou,“ smál se Navrátil.

Chce být první

Navrátil vychodil školu, vyučil se zedníkem a jezdil po stavbách. Každou volnou chvilku věnoval svému koníčku. Při pádu lešení na stavbě si zlomil krční obratel a skončil v invalidním důchodu. To mu bylo 33 let. Od té doby naplno modelaří. Video Video se připravuje ... Jaroslav Navrátil (60) z Nepomuku se věnuje modelářství více než půl století. Zbyněk Schnapka

Teď má, po Hradci Králové, druhé největší kolejiště v měřítku TT v Česku. „Je na ploše 25 metrů čtverečních. Do tří let bych ho chtěl zdvojnásobit, a tím by získalo prvenství,“ řekl Navrátil.

Už teď dvě prvenství v ČR

Prvním je největší funkční model lokomotivové točny a výtopny v Česku. Má 24 vnitřních a 32 venkovních stání pro lokomotivy. Zaujímá plochu 120 x 170 cm.

„Objekt ještě stále stojí na nádraží Praha Vršovice, ale prošel opravou a vypadá jinak,“ řekl Navrátil. Druhým prvenstvím je, že více jak 70 procent železnice je elektrifikováno. Lokomotivy si neberou proud z kolejí, jak je běžné, ale přímo z trolejí nad tratí.

Nádraží z Nepomouku

Na stavbě trati použil Jaroslav 220 metrů kolejí a 106 výhybek. Na železnici stojí a jezdí 170 lokomotiv a 140 nákladních a osobních vozů. Je zde 120 staveb různých velikostí a pět tisíc stromů. Kolejiště je osvětlené 600 LED diodami. K vidění jsou tu vlaky Českých drah, ale z Rakouska, SRN či Slovenska.

Složitá síť tratí je postavena kolem dvou nádraží. Jedno z nich je to v Nepomuku. Jde o jeho věrnou kopii na ploše 300 x 120 cm. „Jsou tu dvě skladiště, výtopna s točnou, strážný domek, dvě stavědla a hlavní budova nádraží. Tu jsem vyřezal podle originálních plánů z destiček strukturovaného plastu a slepil. Dělal jsem na tom denně půl roku,“ pochlubil se Navrátil.

Chce muzeum

Jaroslav Navrátil měl vláčky nejdříve u sebe doma na půdě rodinného domu. Přestěhoval je do objektu bývalé výtopny. „Chtě bych tady ještě postavit další kolejiště a vybudovat i železniční muzeum. Mám semafory, čepice i spoustu dalších železničářských exponátů,“ plánuje Navrátil. Založil tak spolek Výtopna Nepomuk, kde je osm členů.