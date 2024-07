Přes 150 kousků lokomotiv, vagónů, nádražních budov, návěstidel a všech dalších věcí, které souvisí se železnicí, většina z papíru do posledních nýtu velikosti špendlíkové hlavičky. Některé jsou dokonce připravené na napojení na elektřinu. „Jedním slovem dokonalé,“ řekl Novosad.

Návštěvníci tomu nechtějí věřit. „Jak to dokázal?“ ptají se Novosada, který nemocného muže v hospici navštívil. „Měl jediné skromné přání, aby u vystavených modelů bylo jeho jméno a bylo o ně dobře postaráno. Řekl jsem mu, že z nich uděláme celé městečko s názvem Urbánkovo,“ líčil pan Bronislav.

Výstavu už nestihl

Tehdy si s panem Arnoštem dlouho povídal o modelech, u kterých sedával 30 let, i o životě. Nemocný sběratel mu prozradil, že doma snad neměl místo, kde by nestála nějaká mašinka nebo neležely krabice ještě nehotových kousků. Byla to prostě jeho vášeň.

Když Urbánkovy modely vystavili v muzeu do vitrín, chtěl pro něj Bronislav Novosad zajet, aby se na to alespoň na chvíli podíval. „Bohužel, už jsme to nestihli,“ řekl smutně. Podle něj byl pan Arnošt, bývalý strojvůdce z parní lokomotivy a pracovník na železnici, top Pan modelář. „S takovou úrovní jsem se ještě nesetkal,“ dodal.

Vagonářské muzeum sídlí v prostorách zámku ve Studénce. Kromě Urbánkovy sbírky, která čítá 150 dokonalých modelů, jsou zde i připomínku výroby železničních vozů v tamní vagónce i expozice týkající se výroby letadel.

