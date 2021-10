Přes půl miliardy let by si Dušan Lederer (71) z Větřkovic na Opavsku musel lámat hlavu, kdyby chtěl složit vzácný unikát ze své sbírky - Hanojskou věž. S téměř 3 tisíci hlavolamy patří muž k největším sběratelům u nás.

Doma je má všude. Ve vitrínách, šuplících i krabicích. Plastové, kovové, dřevěné, keramické, skleněné. „Hanojskou věž jsem si nechal vyrobit. Jsem tak jediný na světě, kdo se jí může pochlubit,“ zmínil Dušan.

Historickým a moderním skládačkám propadl před 53 lety nejen on, ale postupně i část jeho rodiny. „Hlavolamy naučí člověka prohrávat, trpělivosti, prostorové představivosti a utuží jemnou motoriku,“ tvrdí Dušan. Díky nim je stále fit.

Hlavolam o konci světa

Hlavolam Hanojská věž dodnes fascinuje mnoho lidí. Podle pověsti stojí v indickém Váránasí, přesně uprostřed světa, bronzová deska se třemi diamantovými trny. Na jednom z nich je na sobě 64 kotoučů z ryzího zlata. Od největšího po nejmenší.

Ve dne i v noci je mniši překládávají. Každý mnich může přesunout vždy jen jeden kotouč za den a umístit jej tak, aby se nacházel na větším kotouči. Až jednou přenesou všechny, skončí svět. „Museli by však udělat 18 446 744 073 709 551 615 pohybů. Za předpokladu, že každý pohyb zabere vteřinu, trvalo by jim to asi šest set milionů let,“ sdělil Lederer.

Věž mu vyrobila jedna místní firma na laserové tiskárně. Jako hlavolam se věž dělá, ale jen s pár kroužky, tu, co má nyní Dušan Lederer, odpovídá té, co mají mniši.

Koronavirové puzzle

Na stůl pak položí dvě novinky. Puzzle Covid 19, ze sedmi vyřezaných písmen a dvou číslic od designéra Rexe Rossano Perese a nezvyklý hlavolam, který pro něj ušila kamarádka. Látková koule se musí rozložit do podoby hada.

„Přijít na princip některého hlavolamu bývá někdy náročné. Třeba na tyto japonské brýle využívají odstředivé síly. Kosti, původem z Mongolska, je třeba dostat z jednoho provázku na druhý,“ ukazuje sběratel.

Nejraději za dětmi

Dušan se svou sbírkou hlavolamů jezdí do škol po celém kraji. Překvapuje ho, jak jsou školáci skládáním nadšení. „Většinou to jde lepší děvčatům, jsou trpělivější,“ podotkl. Každý rok taky pořádá v obci jednu z největších výstav hlavolamů, kam se sjíždí stovky lidí. Příští rok bude jubilejní dvacátá.

K nejslavnějším hlavolamům stále patří Rubikova kostka ve všech možných variantách. V Česku jí sekunduje ježek v kleci, který se však za hranicemi tolik nerozšířil. Celkem existuje na světě přes 40 tisíc druhů hlavolamů a skládaček.

