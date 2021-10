Traktor Fordson F z roku 1923 přicestoval do Jablunkova až z Ameriky jako totální šrot. Teď zdobí bílá mašina, což je její původní tovární barva, v plném lesku spoustu akcí.

Stroj vyjel z fabriky Henryho Forda. Byl součástí první samostatné koncepce závodu na výrobu traktorů. Šlo o to, dodat na trh levné stroje, které by byly dostupné pro všechny. „Proto ta bílá barva, byla laciná,“ řekl René Cieslar.

Podle něj jde o nesmrtelný traktor, který předběhl dobu. Cesta k němu však byla trnitá. Tento konkrétní sloužil v Americe jako reklamní poutač a podle toho taky vypadal.

Vyměnil ho

Vrak Fordsona stál 90 tisíc korun, ale René ho vyměnil za dva české stabilní a velmi žádané motory Klíma a L. Benz s otevřenou klikou ze své sbírky, které sám zrestauroval.

Stovky hodin práce za pomoci kamarádů a odborných knih ale stálo za to. „Některé součástky jsem si musel vyrobit, už se nedaly sehnat,“ vzpomněl René. „Není nic, s čím bych si neporadil,“ dodal.

V sousední obci má menší halu, kde na renovaci čekají další unikátní kousky. Ty, které už prošly Reného zručnýma rukama, dělají radost nadšencům pro veterány. Se svým bílým Fordsonem jezdí pouze pro radost na různé akce.

Dvacet „bílých“ koní

Tento traktor měl první blokovou konstrukci na světě, kapalinou chlazený čtyřválcový motor o obsahu 4000 ccm, výkon 20 koní, dva rychlostní stupně vpřed a jeden vzad. „Váží 1325 kilo,“ popsal René. Startuje je klikou.

U bílého traktoru Cieslar schválně neopravil vnitřek kol, aby bylo vidět, v jak strašném stavu ho dostal. Když se „noblesní děda“ šine po silnici, občas zastaví a René musí točit klikou. Vzhledem k věku stroje mu to všichni odpouštějí.

Sní o domku s velkou stodolou

U domu mají Cieslarovi na malém pozemku obrovské šrotiště. Každý šroubek, součástka se hodí, neboť na renovaci čeká dlouhá řada Reného sběratelských kousků.

„Manželka je zlatá, to by mi jiná netolerovala. Hledáme dům s velkou stodolou nebo obec, kde by nám pronajali halu, abych tam mohl mašiny vystavovat a renovovat. Je jedno, kde v zemi to bude. Věřím, že nám to vyjde,“ uvedl muž.

Vždy stylově

René nedávno vyrazil na sraz veteránů v Milíkově, kde představil škodovku 445 z padesátých let. A pěkně stylově, od oblečení, po starobylé kočárky pro jeho dvě děvčátka Marušku a Rozálii.

„Tuto škodovku jsem opravil jen, aby jezdila. I babičky mají přece vrásky, tak ať každý vidí, že i ona ve svém věku ještě něco zvládne,“ vysvětlil.

VIDEO: Nadšenec z Vysočiny jel před časem na traktůrku bez kabiny 2000 km do Švédska.

délka: 01:37.73 Video Nadšenec z Vysočiny jede na traktůrku bez kabiny 2000 km do Švédska Martin Havelka