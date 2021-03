K 10. výročí své existence si dávají železniční modeláři zájmového spolku Železniční modeláři ve Lhotě dárek. Otevřít chtějí veřejnosti obří a do detailu propracovanou zmenšeninu tratě. Kdo modelářům přispěl nějakou korunou, může mít i svou postavičku.

„Teď už nás čeká jen to hezké,“ říká nad vláčkem pohybujícím se po zmenšené dráze v měřítku 1:87 modelář Jakub Javorek (28). Nejdříve postavil s kolegy hrubou stavbu, a na ni umístil kilometry drátů, stovky kolejniček a výhybek.

Kolejiště přestěhovali nadšenci před třemi lety ze Lhoty u Opavy do opavských Kateřinek. Zde vše rozšiřují, včetně mostů, nádraží, postaviček, také stromečků, kytiček. Je vidět miniaturní letní tábor, čůrající pán, plavci v rybníku, lesy, …

„Naším cílem je ukázat lidem pestrou krajinu a vše okolo železnice z konce osmdesátých let, kdy asi zažívala největší rozmach. Na modelu jsou nádraží z Opavska i Bruntálska, výjevy z okolí, pevnosti,“ ukázal modelář Radim Strnadel (40).

Trať by nikdy nemohla vzniknout bez nadšení a i píle milovníků železnice ze spolku. „Dík patří všem 103 podporovatelům, kteří nám ochotně přispěli,“ vyzdvihuje Jakub Javorek.

Chybět nebudou ani mimozemšťané

Ty, které přispějí na dostavbu modelu, modeláři obdarovávají dárkovými předměty nebo volnými vstupenkami, které mohou využít v době, až bude možné vymakaný model zpřístupnit veřejnosti po konci koronavirových omezení.

„Někteří budou mít u trati svou vlastní postavičku, na kterou se budou moct dívat, firmy mohou mít i reklamu přímo na modelu. Chystáme i nějaké spíš legrační výjevy. Třeba létající talíř, který opravují v lese mimozemšťané. Jde nám o poučení, ale i o pobavení,“ plánuje Javorek.

„Je to o všestrannosti. Já jsem profesí strojvedoucí, a abych mohl s kolegy dělat model, naučil jsem se s vrtačkou, bruskou, kovem, drátky, elektrikou, museli jsme se naučit znát krajinu Opavska a jeho okolí, vymýšlet figurky, vagony,“ vypočetl Javorek.

Třikrát větší

Model měřil původně 30 metrů čtverečních a stavěli jej 7 let. Do února se rozrostla mamutí železnice až na 90 metrů, a to ve dvou místnostech, jež propojil tunel ve zdi. Vede tu kilometr kolejí s lokomotivami a vláčky, a statisíci doprovodnými prvky. Pohyb na trati řídí dva supermoderní počítače.

