Vít Vondrák (35) je nadšencem do komiksů. Před deseti lety se z Krkonoš přestěhoval do Brna, aby mohl skloubit své dvě vášně – komiks a jídlo. Jeho velký koníček, kvůli kterému si nechal potetovat celé tělo, se stal postupně i obživou.

Vít Vondrák má potetované celé tělo, a ne ledajakými obrázky. Jeho kůži zdobí oblíbení komiksoví hrdinové. „Jsem prakticky po celý život fandou do komiksů. Mám i sbírku komiksových postav, která má hodnotu pro sběratele po celém světě. Například krásného Captain America v ceně 22 tisíc, pochází z limitované edice. Takových postaviček je na světě jen pár stovek,“ usmívá se Vondrák.

délka: 00:16.98 Video Vít Vondrák (35) má potetovaná záda, ruce i nohy komiksovými hrdiny a rozváží jídlo v kostýmech Markéta Malá

Loket bolí

Právě Captain America je jeho oblíbeným hrdinou. Vondrák se do kostýmů hrdinů také převléká a to nejen ve volném čase. Dokonce i v práci! Rozváží jídlo oblečený jako Spiderman nebo Deadpool.

Trumf restaurace v koronakrizi: Jídlo v Brně rozváží polonahý kurýr Vojta a jde na dračku

Spolu s kamarádem totiž vymysleli, jak by se svým koníčkem mohli živit. V Brně vytvořili firmu, která vyrábí a rozváží speciální „komiksové jídlo“. „Vystudoval jsem hotelnictví. A tak mě napadlo spojit dvě věci, které miluji – svět komiksů a gastronomii,“ vysvětluje.

„Kostýmy si necháváme šít přímo na míru. Máme například i kostým Black Widow, což je zvláštní hrdinka. Kolega se také převléká, máme oblečení Captain America i kostýmy Spiderman nebo Deadpool. Toho mám i vytetovaného na těle, také Batmana nebo Avengers. Jsem potetovaný na rukou, zádech, nohou i prsou. Některá místa jsou citlivější. Víc bolí nechat si tetovat například loket,“ tvrdí Vondrák.

Komiks s paprikou a sýrem

Vondráka baví, když vytváří pizzu a hamburgery podle komiksových postaviček. Inspiruje se třeba barvou kostýmů, Iron Manův oděv proto reprezentuje červená paprika a „zlatý“ sýr cheddar.

„Máme pizzu kapitán Amerika, která obsahuje olivy srovnané do hvězdy podle jeho štítu. I když to není lehká doba, koronavirus nás naštěstí tolik neovlivnil. My se orientujeme na rozvoz, jiné podniky jsou na tom daleko hůř,“ svěřuje se Vondrák.