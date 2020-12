Ve svém království chystá vyhlášený kuchař Petr Erin Kováč spoustu laskomin, jenže v éře koronaviru se svými spolupracovníky i on bojuje o přežití. Obědové menu z jeho restaurace v centru kurýři rozváží na bicyklech a Kováč vymýšlí různé fígly, jak zájem zákazníků ještě zvýšit. Nově je to polonahý Vojta!

Nárazově třeba losuje výherce, kterému oběd věnuje jako pozornost podniku. Pokud jde o dámu, šlápne do pedálů nejčastěji Vojtěch Pollak (22). Student, sportovec a otužilec totiž u odběratelek jídla z Kováčovy restaurace neuvěřitelně boduje. Svědčí o tom i vzkazy na sociálních sítích. „Vojta je nejlepší,“ shrnula jednoznačně své dojmy jedna z nich.

„Sám netuším, co se stalo,“ mrká potutelně student filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který se specializuje na teorii interaktivních médií. Přiznává, že v době koronaviru rád přijal nabídku pracovat jako kurýr jídla.

Nejvíc se líbí maminkám

„Seděl jsem doma, studoval, ale chyběl mi pohyb a sport. Tohle je ideální,“ ubezpečuje Vojta, který je členem brněnského klubu brazilského jiu-jitsu Jungle BJJ a vyhlíží mistrovství Evropy v Lisabonu. S úsměvem odmítá dotaz, zda dostává díky své oblibě u adresátek pozvání na kávu či na rande. Ale jeho zaměstnavatel má jasno.

„Vojta jim prostě padl do oka. Zajímavé je, že nejvíc se po něm ptají maminky s malými dětmi. A jedna dáma dokonce prosila, jestli by za ní nepřijel až do Kolína,“ směje se Petr Erin Kováč.

Oděný jen do cyklokalhot

Ten také vymyslel originální promo akci, když poslal Vojtu do brněnského sídliště Líšeň k výherkyni paní Marii jen v cyklistických kalhotách. „Jsem otužilec, nevadilo mi to. Paní chvíli koukala, ale pak se rozesmála,“ prozradil žádaný kurýr, který natěšené Brňance přivezl klasiku, řízky se salátem.

„Koronakrize se s námi nemazlí, většina provozovatelů restaurací bojuje o holý život. Zkusili jsme vymyslet něco, co zabere a taky trochu zlepší náladu. Ohlasy na sociálních sítích to jasně potvrzují,“ míní české kuchařské eso a prezident Kuchařského klubu Petr Erin Kováč.

VIDEO: Vláda o rozvolnění opatření v Česku