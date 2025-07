Na Benešovsku zemřel mladík: Předávkoval se novou smrtící drogou!?

Jednotky IZS k případu vyjížděli v úterý odpoledne. „Naše posádka zasahovala u mladého muže v obci Pyšely se zástavou oběhu. Po úspěšné resuscitaci jsme jej převedli na plicní ventilaci a převezli na ARO do benešovské nemocnice,“ uvedl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Jak na webu policie potvrdila mluvčí Barbora Schneeweissová, ještě tentýž večer mladík v nemocnici zemřel. Z prvotních odběrů krve vyplynulo, že mladík mohl být intoxikován velmi nebezpečnou chemickou látkou a syntetickými opioidy!

„(...) Do místa bydliště zemřelého muže byla vyslána i speciální chemická jednotka HZS, aby případná nebezpečná látka mohla být bezpečně zajištěna a nedošlo k ohrožení života a zdraví dalších osob,“ uvedla Schneeweissová.

Policie už v květnu vyšetřovala tři případy předávkováním zatím neznámou drogou, zřejmě též syntetickým opiodem. Pocházet by měla z Asie. „No, je to hrozný svinstvo. Dal jsem si to. Málem jsem umřel,“ uvedl v minulosti pro televizi Nova jeden z mladíků, který předávkování přežil. Drogu si prý objednal na internetu.

Jak k případu dodal ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, v porovnání s heroinem je síla syntetických opioidů i několikanásobná. Přesné množství dávky přitom nemá nikdo šanci odhadnout. Požití drogy tak může být podle ředitele to poslední, co člověk udělá.

Zda se i v úterním případě jednalo o smrt v důsledku předávkování novou drogou, není dosud zřejmé. Kriminalisté nařídili soudní pitvu a toxikologický rozbor.