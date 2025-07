Senior (83) chtěl spáchat harakiri: Bodal se nožem do břicha, odzbrojili ho až policisté

Policistům Martinu Lapešovi a Jakubu Mikolášovi se na dvorku u jednoho z domů naskytl děsivý pohled. Senior držel v ruce kuchyňský nůž a opakovaně se bodal do břicha. Museli okamžitě zareagovat, ihned k bodajícímu běželi a vyzývali ho, aby přestal a nůž odložil. Marně.

„Jeden z policistů chytil mužovu ruku, ve které svíral nůž, a snažil se, aby nůž z ruky pustil. Druhý policista držel muže za druhou ruku, aby nemohlo dojít k dalšímu sebepoškozování, nebo dokonce k útoku nožem na zasahující hlídku,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jenže senior se nože nechtěl vzdát. Policisté mu jej museli násilím vytrhnout z ruky a pak důchodce spoutat, protože se stále snažil ubližovat si. Poté zraněnému poskytli první pomoc a snažili se zastavit krvácení. „Současně kontrolovali jeho životní funkce až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby,“ dodala mluvčí s tím, že se rozrušeného seniora snažili uklidnit.

Zdravotníci pak pobodaného převezli na urgentní příjem třebíčské nemocnice. Policisty, kteří rychlým zásahem zachránili důchodci život, ocenil krajský policejní šéf Miloš Trojánek. „Při každém takovém setkání si vždy vyslechnu kolegy, kteří někomu zachránili život. Většinou slyším skromné vyjádření, že by to přece udělal každý. Ale není tomu tak, protože každý by to nedokázal. A já jsem rád, že máme takové kolegy v našem týmu,“ uvedl krajský policejní šéf.