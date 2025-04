Do nečekaně dramatické situace se dostali policisté poblíž křížení dálnic D1 a D2 v Brně. Zastavila u nich bílá škodovka, ze které vyběhl vyděšený muž s měsíčním miminkem v náručí. Chlapeček nedýchal, šlo mu o život!

Drama se odehrálo v pondělí dopoledne. Praporčík Martin Učeň okamžitě zahájil resuscitaci, měsíční chlapeček totiž nedýchal. Jeho kolegové mezitím volali záchranáře a utěšovali zoufalou mámu dítěte.



„Po nekonečné minutě a půl se díky nepřímé srdeční masáži a vdechům podařilo obnovit životní funkce. To už si dítě do péče převzali přivolaní záchranáři a z poskytování odborné pomoci jej transportovali do nemocnice,“ uvedli policisté na sociálních sítích.

V tomto případě se ukázalo, jak moc důležité je rozšiřovat si své vědomosti. Policista Učeň situaci perfektně zvládl zřejmě i proto, že před půl rokem absolvoval školení od jihomoravských záchranářů.

