Češka zkolabovala minuty po zasnoubení v Řecku! V nemocnici bojuje o život

Na řeckém ostrově Lefkada došlo v sobotu večer k děsivému kolapsu. Češka (24) po zásnubách zkolabovala! Žena skončila v kritickém stavu v nemocnici. Vyšetření odhalilo krvácení do mozku, lékaři ji uvedli do umělého spánku.

Ke kolapsu mladé Češky došlo u chrámu proroka Eliáše v horské vesnici Egklouvi. Právě na tomto místě se partner rozhodl mladou ženu požádat o ruku. Prstýnek Češku nadchnul, ale... Krátce poté ztratila vědomí! O případu informoval server Enikos.gr.

Na místo dorazily jednotky integrovaného záchranného systému a Češku okamžitě převezli do nemocnice. Testy odhalily rozsáhlé krvácení do mozku! Situace byla natolik vážná, že ji lékaři museli transportovat do větší nemocnice Hadjikostat v Ioannině. Mladá žena stále bojuje o život.

Partner je podle tamních médií po boku své milované. Z incidentu se přitom stále nevzpamatoval.