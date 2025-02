Smutek českých stomatologů: Zemřel první šéf komory Jiří Pekárek (†72). Původně chtěl být genetikem

Zemřel Jiří Pekárek, bylo mu 72 let. O skonu lékaře, který stál u zrodu České stomatologické komory (ČSK), informoval její současný šéf Roman Šmucler. Pekárek ČSK založil už v turbulentních časech roku 1991. Vznik ale inicioval bezprostředně po sametové revoluci. Věřil, že zubaři mají mít vlastní profesní komoru oddělenou od ostatních lékařů.

„Pekárek byl Komora a Komora Pekárek. Je to neuctivé ke všem ostatním zakladatelem, ale vystihuje to jeho význam a jeho roli při vzniku sebevědomé a moderní české stomatologie po roce 1989,“ uvedl Šmucler na síti X. „Měl řadu odpůrců i věrných příznivců, jak to u velkých osobností bývá,“ dodal.

Podle rozhovoru, který v roce 2021 poskytl časopisu LKS, mluvil o samostatné komoře už během revolučních jednání Občanského fóra (OF) pracovníků ve stomatologii. „Někdy na přelomu roku 1989 a 1990 odvysílal český rozhlas mou výzvu, aby se kolegové z celého Česka zúčastnili prvního celorepublikového setkání OF pracovníků ve stomatologii v Praze,“ řekl. Právě tam prý začali na samostatné zubařské profesní komoře pracovat.

Pekárkova životní dráha však nebyla lemována jen úspěchy na poli zubní medicíny. Původně se totiž na střední škole hlásil na obor genetiky - neuspěl. Poté strávil dokonce rok na studiích Hornicko-geologické fakulty Báňské univerzity v Ostravě, než se přesunul na obor zubní lékařství do Olomouce.

uvedl ve zmíněném rozhovoru. Pekárek byl následně mezi čtyřmi desítkami vybraných adeptů.V roce 2008 stál Pekárek u zrodu nového konceptu v péči o chrup. Založil totiž Dům zubní péče o dítě a rodinu . V tom se k němu později připojil i syn a vnuci.