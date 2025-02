„Šel jsem doprovodit manželku k tramvaji a pak si chtěl nakoupit. Mířil jsem k parkovišti u obchodu, ale dál už nic nevím. Pamatuju si až okamžik, kdy jsem se probral na JIPce,“ vylíčil Marcel Kosa, který měl obrovské štěstí. Na ulici ho začali oživovat svědci, což bylo klíčové. Dali mu naději.

Poté si ho během tří minut převzali záchranáři. Ti si pomohli stálým oživováním přístrojem Lucas. „Standardní postupy nevedly k obnově životních funkcí. Pan Kosa dál byl v kritickém stavu. Bylo nutné napojení na mimotělní oběh ECMO. Bez něj by zemřel,“ řekl zasahující lékař Martin Uher.

Řetězec přežití

V sedmé minutě resuscitace už záchranáři dávali echo do porubské fakultky. Když sanitka dorazila, byl přístroj ECMO připraven. „Zafungoval řetězec přežití, tedy souhra všech článků, od prvotní reakce veřejnosti, přes profi pomoc záchranářů až po odbornou péči v nemocnici,“ dodal doktor Uher.

Video Video se připravuje ... Zachráněný pacient Marcel Kosa (60) o osudném dni, kdy se mu zastavilo srdce. Michal Charbulák

I díky tomu Marcel Kosa přežil. Na ECMO strávil pět dní, další dva týdny pak na jednotce intenzivní péče. Muž pracující na čerpací stanici doslova utekl hrobníkovi z lopaty. „Na žádné běhání to zatím není, Lysou horu taky ještě nevylezu. Ale za měsíc bych se chtěl vrátit do práce,“ usmál se na závěr.

Infarkt to nebyl

V nemocnici se ukázalo, že příčinou zástavy srdce nebyl u Marcela Kosy infarkt, jak bývá nejčastější. „Tady byla situace jiná. Uzávěr srdeční tepny jsme nenašli, ale zjistili jsme, že u něj šlo o primární komorové arytmii,“ řekl kardiolog Martin Porzer. „Mám všitý kardiosimulátor, který mi srdce hlídá,“ usmál se pacient.

Co zachráněnému muži arytmii způsobilo, není zcela jasné. Podle lékařů mohla mít vliv i 20 let stará operace srdce. „Dávali mi tehdy umělou chlopeň. Dvacet let jsem měl klid. Trénoval jsem házenou, chodil na hory. Těžko říct, zda by se mi to stalo třeba při sledování televize,“ přemítá Marcel Kosa.

Kdy je šance přežít?

Při zástavě srdce hraje roli každá sekunda a každý člověk poblíž. „Postihne-li někoho zástava třeba v lese, je šance mizivá. Pomoc musí přijít do sedmi, maximálně 10 minut. Když pomoc přijde a pacient je na tom zle, jako byl pan Kosa, přichází v úvahu použití ECMO.

Na něj se pacient musí dostat od zástavy do 60 minut,“ řekl ředitel moravskoslezské záchranky Roman Gřegoř. Minulý rok řešili moravskoslezští záchranáři celkem 882 zástav srdečního oběhu.

ECMO zachraňovalo i za covidu

Jednotka mimotělního oběhu pomáhá při selhání srdce, plic i dalších orgánů. „Asi 6 až 8% pacientů se zástavou srdce by bez jejího použití zemřelo,“ upozornil šéf ECMO týmu Filip Burša.