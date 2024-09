Petr Paraska se před onemocněním nikdy s žádnou chronickou nemocí neléčil. Těžký zápal plic kvůli pneumokokové infekci přišel naprosto nečekaně. Plíce se mu bortily, musel být napojen na mimotělní jednotku ECMO. Dál však přicházely komplikace, jedna horší než druhá.

„Opakovaně došlo k prasknutí plíce. Opakovaně se drenoval hrudník. Přišlo krvácení do dýchacích cest, byly krví kompletně zalité. Léčbu zkomplikovala septická ataka při zánětu žlučníku,“ vyjmenoval kritické situace lékař Filip Burša. Pacient na ECMO (metoda, která umožní mimotělně nahradit funkci srdce i plic) strávil 127 z celkových 135 dní v nemocnici!

Spásný nádech

„Já jsem toho hodně prospal. Něco si pamatuju, ale nedokážu popsat, jestli to byl sen nebo realita,“ řekl Petr Paraska poté, co se jeho stav konečně zlepšil. Dál, napojen na přístroje, začal rehabilitovat. Chvíli si na lůžku díky lékařům užil i denní světlo. Před dvěma týdny byl z ECMO odpojen a nadechl se sám!

Lékaři z FN Ostrava vyvezli na vzduch pacienta Petr Paraska (50), který je týdny připojen na mimotělním krevním oběhu FN Ostrava

„Dýchá se mi úžasně, jen trochu potřebuji podporu kyslíku. Jinak mě nic nebolí. Snažím se i snižovat analgetika, prostě super. Moc děkuji lékařům a všem zdravotníkům,“ řekl dojatý Paraska. Slíbil, že za lékaři se brzy přijede opět podívat. „Po svých,“ dodal s odhodláním.

Zaskočil i zdravotníky

Radost nad způsobem, jakým utekl Petr Paraska hrobníkovi z lopaty, neskrývali lékaři a zdravotníci. „Nevybavuji si pacienta, který by byl tolik měsíců v tak těžkém stavu, a nakonec jsme ho mohli předat do péče regionální nemocnice,“ řekl Tomáš Glac, který o pacienta pečoval jako staniční sestra.

Lékař Filip Burša úspěšnou léčbu připisuje 15 letům fungování ECMO týmu, jenž sám vede. „Je to výsledek postavený na zkušenosti všech zúčastněných. Bez toho by se to nepodařilo,“ uvedl. Zdůraznil, že na léčbě se podílely desítky specialistů napříč nejrůznějšími obory.