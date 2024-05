Zdravotní sestry Karvinské hornické nemocnice absolvovaly v pátek kurz sebeobrany a vyjednávání. Sestřička Marcela Orságová netušila, že do první ostré akce“ se dostane sotva pár minut poté, co bude mít školení přestávku na kávu!

„Z první poloviny školení jsem věděla, že věty, jako uklidněte se a podobně jsou zapovězené, že s mužem musím mluvit jinak. Vztekal se, protože v ordinaci nikdo nebyl a on musel čekat. Podařilo se mi ho uklidnit,“ líčila Orságová.

„Nabídla jsem mu, ať jde se mnou na tu kávu, že lékař určitě přijde, zeptala jsem se, co ho trápí a za chvíli jsme si normálně povídali,“ dodala paní Marcela s tím, že se sprostými či řvoucími pacienty se v nemocnici setkávají téměř denně. Párkrát už došlo i fyzický útak.

Školil je policista

Už devadesát zdravotníků se postupně učilo obraně v krizových momentech od zkušeného policejního vyjednavače z Prahy majora Zdeňka Orla, který mimo jiné zasahoval při útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo na Filozofické fakultě v Praze v minulém roce.

Video Video se připravuje ... Sestřičky z karvinské nemocnice absolvovaly školení sebeobrany a vyjednávání Jana Gartnerová

Nejde jen o psychologické zvládnutí situace, ale Orel sestry také školil, jak se bránit, když by došlo k napadení nožem nebo dokonce zbraní. „Mohou popadnout, co je v tu chvíli po ruce, třeba židli,“ popisoval a zdravotníkům to hned předváděl naživo, včetně ukázky, jak se dá strhnout namířená pistole.

Větu: »Já vás chápu«, neříkat

„K agresi se většinou uchylují lidé řešící nějaký pro ně nezvladatelný problém. Tohle nebezpečí může zvýšit i prostý fakt, že čekají dlouho v čekárně a jsou přesvědčeni, že se jim nikdo nevěnuje, lidé je předbíhají nebo jsou posíláni na další vyšetření,“ upozornil Orel.

Podle něj univerzální věta pro uklidnění emocí neexistuje. „Co však zcela jistě nefunguje, to jsou věty typu: »Uklidněte se! Já vás chápu, ale pořadí pacientů určuje lékař« a podobně,“ řekl vyjednavač.

Podobně to platí i na osoby, které se pokoušejí o sebevraždu. „Jakkoli by tedy neškolený zdravotník chtěl pomoci, bez dalších zkušeností se může spíše dostat do ohrožení vlastního života,“ varoval.Nosí u sebe tísňová tlačítka.

Tísňová tlačítka

„Loni to bylo 54 případů nežádoucích událostí a rok o roku jich přibývá. Často jsou zdravotníci napadání i ze strany příbuzných pacientů. Proto jsme loni nakoupili tísňová tlačítka,“ doplnila manažerka kvality nemocnice Pavlína Vajglová.

Bezdrátové bezpečností tlačítko lze připevnit na oděv, nosit na krku, v kapse nebo na klíčích. Po zmáčknutí okamžitě odesílá signál do mobilních telefonů členů ochranky, kde mají adresně zasáhnout.