Odborníci na telefonu už v pondělí: Ptejte se na cukrovku, nemoci srdce, plic i rakovinu

Už v pondělí 13. května! Pouze od 10 do 12 hodin! Potřebujete poradit? Zavolejte!

Kdo čeká na váš dotaz?

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., dermatoložka z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Telefon: 730 165 711

TÉMATA:

• Rakovina kůže – prevence, ochrana a léčba

• Ztráta vlasů zvaná alopecie

MUDr. Milena Kolářová, primářka Rehabilitační nemocnice Beroun spadající pod zdravotnický holding AKESO

Telefon: 730 165 779

TÉMATA:

• Rehabilitace po velkých operacích

• Následná péče po mrtvici

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., diabetolog ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Telefon: 730 165 788

TÉMATA:

• Vše o cukrovce a jak jí předejít

• Moderní léčba diabetu

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze

Telefon: 730 165 793

TÉMATA:

• Nemoci srdce

• Proč je dobře dostat infarkt v Česku

MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Praha Bulovka

Telefon: 730 165 810

TÉMATA:

• Nemoci ledvin

• Léčba: dialýza nebo transplantace

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Telefon: 730 165 823

TÉMATA:

• Rakovina slinivky a plic

• Moderní onkologická léčba

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. z I. interní kliniky - kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Telefon: 730 165 824

TÉMATA:

• Rakovina krve a její léčba

• Jak darovat kostní dřeň

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice

Telefon: 730 165 834

TÉMATA:

• CHOPN, černý kašel, tuberkulóza – vše o nemocech plic

• Screening rakoviny plic

Novinka 2024

Letošní rok jsme pro čtenáře přidali možnost navíc! Pokud se nedovoláte odborníkovi, můžete v době telefonní akce poslat svůj dotaz prostřednictvím SMS. Nejzajímavější dotazy odborníkům předáme a odpovědi zveřejníme na konci letošního projektu Odborníci na telefonu.

Viník civilizačních nemocí? Smrtící kvarteto!

Civilizační onemocnění je označení pro skupinu nemocí, které se častěji vyskytují ve vyspělých zemích než v zemích třetího světa. Předpokládá se, že jsou důsledkem moderního městského životního stylu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hraje prevence zásadní roli v boji proti těmto chorobám.

Podle ní je potřeba zaměřit se na opatření proti »smrtícímu kvartetu«. Pod tímto pojmem se někdy rozumí kombinace:

špatný způsob stravování nedostatek pohybové aktivity kouření nadměrné pití alkoholu

Podle jiných autorů je to kombinace obezity, cukrovky, vysoké hladiny cholesterolu a vysokého krevního tlaku. Vše dohromady vede ke zbytečným a předčasným úmrtím napříč Evropou.

Zabiják poloviny lidstva v Evropě

Rakovina, infarkt, mrtvice, cukrovka – to jsou hlavní příčiny úmrtí v Evropě i u nás a také jednou z příčin invalidity. Vznikají především kvůli nezdravému životnímu stylu. V lidském organismu se pak nahromadí volné radikály, které urychlují rozvoj mnoha nemocí.

O které nemoci jde?

Kardiovaskulární onemocnění

Cukrovka

Respirační onemocnění (astma, alergie)

Rakovina

Ledvinové choroby

Prevence je jednoduchá, ale...

Kromě pravidelných preventivních vyšetření u praktického lékaře, která ukážou na počátek zmíněných nemocí, můžeme pro své zdraví udělat hodně. Jenže i když se preventivní doporučení vejdou do několika slov, hůř už se provádějí. Co nám ve zdravém životním stylu vlastně brání?

Lenost zabíjí

Že důležitou roli v prevenci hraje pravidelný pohyb, ví snad každý. Ale ne každý je ochoten překonat svou lenost a začít se hýbat. Zpočátku stačí to nejpřirozenější – obyčejná chůze. Vynechme párkrát do týdne auto, vyjděme schody, vystupme o zastávku dřív a choďme! A časem se dostaví tyto pozitivní účinky:

zmizí kila navíc

sníží se krevní tlak

zlepší se hodnoty diabetu

omezí se dušnost

Cigaretami k rakovině

Kouření je pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění, kterým by se však dalo účinně předcházet. Je potvrzeno, že způsobuje rakovinu plic i úst a krku, je rizikovým faktorem mrtvice, infarktu, poškozuje zuby a dásně a způsobuje impotenci.

Hory nekvalitního jídla

Odborníci tvrdí, že obezita je epidemie 21. století, a shodují se, že lidé s 200 kily a metrákové děti dnes vůbec nejsou vzácností. A právě kilogramy navíc jsou spouštěčem takových nemocí, jako je cukrovka, vysoký tlak, astma, nemoci srdce a mnoha dalších.

Nadměrné pití

S alkoholem se setkáváme téměř denně a je nedílnou součástí našeho života – sklenka piva k obědu, večer pár sklenek vína pro vytvoření pohody. Patříme dlouhodobě mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu. Ročně u nás zemře na následky nadměrného pití alkoholu 6 500 lidí!

Holdování alkoholu způsobuje rakovinu jater, u žen karcinom prsu. Alkohol také ovlivňuje negativně psychiku, způsobuje agresi a hraje často hlavní roli u domácího násilí. Jaká pozitiva přináší abstinence?

zlepšení tělesného a duševního zdraví

kvalitnější spánek

redukci hmotnosti

významné ušetření peněz

Screening – klíč k časnému odhalení nemoci

Co přesně screening znamená? Je to vyhledávání rizikových nemocí v populaci a jde o velmi užitečný nástroj cílené prevence. Screeningové programy u nás každoročně odhalí tisíce nádorových onemocnění, jejichž nositelé by jinak vůbec netušili, že nějaké onemocnění mají. Rozpoznají se díky nim nádory, které se ve své počáteční fázi dají ještě velmi dobře léčit. A pacienti nemusejí umírat. Do jakých programů je možné se zapojit?

„V onkologické prevenci můžeme začít již u dětí, kdy je velmi vhodné očkování proti tzv. papilomavirům (HPV), které způsobují rakovinu děložního čípku a další typy nádorů,“ říká Ondřej Májek z Národního screeningového centra.

„Očkovat by se měly nejen dívky, ale i chlapci. Od letošního roku je toto očkování hrazeno dětem od 11 let do dovršení 15 let věku. Nově se také mohou nechat vyšetřit i ženy v 55 letech. Standardně se na přítomnost tohoto viru vyšetřují ženy ve věku 35 a 45 let. Vyšetření HPV vhodně doplňuje cytologické vyšetření v rámci screeningu karcinomu děložního čípku, které se provádí jednou ročně při preventivní gynekologické prohlídce,“ dodává Májek.

Prostata pod dohledem

Letošní novinkou je program časného záchytu karcinomu prostaty. Ten je založen na jednoduchém vyšetření z krve. V případě nálezu následuje vyšetření u urologa, který má nově možnost využít šetrnou diagnostickou metodu – magnetickou rezonanci. Poměrně nedávnou novinkou je také využití tzv. nízkodávkového CT, které umí odhalit rakovinu plic včas a je určeno pro bývalé a současné kuřáky. Ti jsou nejrizikovější skupinou pro vznik tohoto nádoru.

Mamograf a kolonoskopie zachraňují životy

Mamografický screening zachraňuje životy už víc než 20 let. Za tu dobu bylo provedeno přes 11 milionů vyšetření, při kterých bylo odhaleno téměř 62 tisíc nádorů prsu, a to většinou v dobře léčitelném stadiu.

Screening kolorektálního karcinomu může dokonce zcela předejít vzniku zhoubného nádoru, a to odstraněním rizikového polypu (výrůstku) v tlustém střevě.

Otestujte se!

Jste ohroženi nádorovým onemocněním?

Odpovězte po pravdě na tyto otázky. Pokud na tři a více odpovíte ANO, riziko, že dostanete rakovinu, je vyšší.

Kouříte? ANO – NE

Jíte hodně tučných jídel a sladkostí? ANO – NE

Jíte málo zeleniny a ovoce? ANO – NE

Jste obézní? ANO – NE

Pijete často alkohol? ANO – NE

Rádi a často se opalujete? ANO - NE

Chodíte pravidelně do solárka? ANO – NE

Máte nedostatek pohybu? ANO – NE

Žijete dlouhodobě ve stresu? ANO – NE

Měl někdo z vašich rodičů, sourozenců nebo prarodičů rakovinu? ANO – NE