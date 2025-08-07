Tání ledovce vydalo hrozivé tajemství: Tělo pohřešovaného muže našli po 28 letech
V regionu Kohistán na severu Pákistánu našel pastevec v tajícím ledovci tělo muže, který zmizel při sněhové bouři v roce 1997. Díky extrémnímu chladu zůstalo tělo dokonale zachovalé. Podle odborníků je objev dalším důkazem zrychleného tání ledovců v důsledku klimatických změn.
Na severu Pákistánu v hornatém regionu Kohistán objevil pastevec v tajícím ledovci tělo muže, který se ztratil před 28 roky. Díky chladu se tělo dochovalo v neporušeném stavu, uvedl ve středu 6. srpna server BBC.
„To, co jsem viděl, bylo neuvěřitelné. Tělo bylo nedotčené, ani oblečení nebylo potrhané,“ popsal svůj objev pastevec. Spolu s tělem se dochoval také osobní doklad, díky němuž se oběť podařilo identifikovat jako muže jménem Násiruddín. Policie později uvedla, že v oblasti zmizel v červnu 1997.
Podle místních obyvatel cestoval Násiruddín se svým bratrem, když je zasáhla sněhová bouře. Muž údajně vstoupil do jeskyně, a když z ní nevyšel, jeho bratr ho začal hledat, a to nejprve sám a následně s pomocí dalších lidí. V jeskyni pravděpodobně spadl do průrvy v ledovci, kde jeho tělo zůstalo až do letošního objevu.
„Když lidské tělo skončí v ledovci, zmrzne kvůli extrémnímu chladu tak rychle, že se zamezí jakémukoliv rozkladu,“ sdělil BBC profesor Muhammad Bilál z univerzity COMSATS v Islámábádu. Tělo se pak kvůli nedostatku vlhkosti a kyslíku v ledovci mumifikuje.
Kohistánský region zaznamenal v posledních letech méně sněhových srážek, což vystavilo místní ledovce intenzivnějšímu slunečnímu záření a urychlilo jejich tání. Podle expertů ukazuje nález těla na to, jak klimatická změna zrychlila roztávání ledovců.
