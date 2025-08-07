Záběry, ze kterých mrazí: Řidiči ve Zlíně vjeli na přejezd, když se blížil vlak
Šílenou jízdou riskovali řidiči svůj život, když odbočili a vjeli na železniční přejezd ve Zlíně Loukách. O pár vteřin unikli smrti, těsně za nimi projel vlak. Přitom výstražná světla fungovala.
Incident, který natočil motorista kamerou v autě, koloval na sociálních sítích a běhal z něj mráz po zádech. Podle jednoho komentáře údajně nefunguje zelená odbočovací šipka vlevo. To ale není pravda. Blesk to byl na místě prověřit, stejně tak dopravní policie a zástupci firmy Cross Zlín, která má projekt na starosti. Zelená šipka funguje z obou stran. A řidiči na vlastní triko odbočují dál.
Jeli i přes výstražná světla
„Z videa je zřejmé, že řidiči nerespektovali signály a dopravní značení. Tím pádem málem vjeli vlaku pod kola a hazardovali se životy. Vlaková signalizace byla v provozu, což je na videu vidět," sdělil vedoucí této zakázky Ivo Gajdošík z firmy Cross Zlín.
Dodal, že na místě jeho lidi udělali kontrolu a vše bylo v pořádku. „Zelená odbočovací šipka funguje v obou směrech správně včetně napojení na železniční signalizaci. Minimální délka zelené šipky je dle normy pět vteřin. Pokud je kolona, čas se prodlouží. Řidiči do křižovatky ale vjeli, kdy už neměli," uvedl Gajdošík s tím, že oprava v místě potrvá šest týdnů.
Nové opatření
Podle vyjádření policie řidiči nesprávně zhodnotili situaci. „Vjeli do křižovatky v době, kdy za ní nebylo možné pokračovat v jízdě. Světelná signalizace upozorňující na průjezd vlaku byla v tuto chvíli v provozu. Nově bude při průjezdu vlaku svítit na všech semaforech červená barva, kromě semaforů pro chodce,“ sdělila mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Proč nejsou závory?
Na přejezdu se stalo již několik nehod. Před lety tam například sešrotoval vlak vůz s tříčlennou rodinou.
„Zabezpečení železničních přejezdů umožní připravovaná modernizace železnice z Otrokovic do Vizovic. Po přestavbě trati zde budou mít všechny přejezdy závory. U Terna by měly být v roce 2027,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
